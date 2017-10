Från Solsidan till Sveriges svar på Downton Abbey - manusförfattaren Ulf Kvensler berättar om arbetet med Vår tid är nu

Ett myller av rollkaraktärer, många olika miljöer, en svunnen tid - tv-serien Vår tid är nu förutsätter ett digert manus. Och Ulf Kvensler är dess huvudförfattare.

Men allra först några ord om grundidén. Den som Johan Rosenlind presenterade för Sveriges television för flera år sedan.

Johan Rosenlind är en svensk konstnär som i yngre år jobbade i restaurangbranschen. Och inte på vilka syltor som helst – nej, flera av 1980-talets inneställen ryms på hans CV. Samtliga hektiska, men inspirerande miljöer där det hela tiden hände saker.

Efter många år som formgivare och gallerist började Rosenlind fundera i manusbanor och en första text landade småningom på dramaproducenten Malin Nevanders bord på Sveriges television. Hon tyckte den var hyggligt skriven, men inte tillräckligt tv-mässig. Hade han möjligen någon annan idé att lägga fram?

Och då dök minnesbilderna från restaurangvärlden upp i bakhuvudet. Tänk om det kunde bli något?



Karaktärerna Ehel och Sonja i dramaserien Vår tid är nu. Bild: SVT / Johan Paulin

Tacksam miljö

En restaurang är ju ett samhälle i miniatyr, resonerade Rosenlind och beslöt sig snart för att koppla ihop den utgångspunkten med historien om folkhemmets framväxt.

Hur skulle det vara med en berättelse om en familj som driver en restaurang? Ett matriarkat och tre syskon som slåss om makten?

Nu lossnade det på allvar och han och Malin Nevander började dra upp riktlinjerna. Karaktärer tog form och spänningarna mellan livet i köket och i de fina salongerna utvecklades.

Ungefär i det skedet tog Ulf Kvensler plats vid planeringsbordet. Med bland annat erfarenheter från serier som Solsidan och Molanders i bagaget.

För Kvenslers del var det självklart att nappa på erbjudandet att agera huvudförfattare för Vår tid är nu – en sådan chans får man bara en gång i livet.

- Tänk att få jobba med att fånga framväxten av det svenska folkhemmet i en serie som sträcker sig över 25 år!

Solsidan Bild: Yle

Att jobba i grupp

Idén var alltså Johan Rosenlinds, projektet vidareutvecklades av Malin Nevander och sedan kopplades Kvensler in. Hur fungerar det rent praktiskt när många manusskribenter arbetar fram en text?

- Man jobbar tillsammans i en manusgrupp och börjar med att spåna fram de långa linjerna för varje karaktär genom en hel säsong.

- Därefter bryter man ner dessa linjer bit för bit - för varje enskild karaktär - och så pusslar man ihop det hela igen, berättar Kvensler som konstaterar att det ändå är bara själva grundarbetet som görs i grupp.

- Småningom delar man upp sig, skriver dialogerna var för sig och sedan träffas man igen för att prata om vad som skall justeras. Och i slutskedet skriver huvudförfattaren den slutliga versionen, säger huvudförfattare Kvensler.



Kollage över huvudpersonerna i dramaserien Vår tid är nu. Bild: SVT

Många karaktärer - många röster

Serier som Solsidan och Vår tid är nu bygger på tydliga rollkaraktärer som utvecklas över en längre tidsperiod. Hur bär man sig åt för att förse dem med en egen röst och ett eget tonfall?

- Det är en av de grejer som är roligast med att vara manusförfattare; att skapa karaktärer och försöka ge dem ett eget språk. Jag kan till exempel utgå från personer jag träffat i verkliga livet, lägga in bitar av dem och deras sätt att prata, berättar Kvensler.

- I den här serien får man också fundera på klassaspekten, var man befinner sig i samhället, och vi har jobbat mycket med att förse karaktärerna med olika språknivåer.



Kökspojken Calle (Charlie Gustafsson) har ett annat tonfall än bröderna Löwander. Karaktären Calle Svensson i dramaserien Vår tid är nu. Bild: SVT / Johan Paulin

Pop med epok

Vår tid är nu är en serie där man inte sparat på krutet när det gäller att så trovärdigt som möjligt återskapa en svunnen tid. Kostym, mask och scenografi - allt är minutiöst utarbetat. Precis som då det gäller den brittiska succén Downton Abbey.

Men vad är det som gör att publiken gillar den här typen av berättande?

- Jag tror det har att göra med att man vill se en tv-serie som gör det möjligt att träda in i en annan värld. Och när det blir en annan tid med andra kläder, möbler och sociala koder så hjälper det oss att kliva ut ur nuet och in i denna andra värld.

- Däri ligger nog en del av grundattraktionen, men det räcker naturligtvis inte med det. Nostalgin bär kanske i fem minuter, sedan måste det finnas karaktärer man kan identifiera sig med, som har problem man känner igen sig i, säger Kvensler och berättar om persongalleriet.

- Vi har velat få in unga karaktärer som är på väg ut i livet och som ställs inför frågeställningar som alla har i det skedet. Var skall jag hitta min plats i livet, ett jobb, någon att älska? Det är tidlösa frågor och det är nog det som är det viktiga i längden.



Rikemansdottern Nina (Hedda Stiernstedt) har svårt att hitta sin plats i tillvaron. Karaktären Nina Löwander Bild: SVT / Johan Paulin

Flera säsonger på kommande

Det är inte alltid tv-serier automatiskt får en andra säsong - redan innan den första nått publiken. Och när det gäller Vår tid är nu har man tillochmed börjat skriva på en tredje säsong - redan innan den första nått publiken.

Hur fungerar det för en manusförfattare - att befinna sig i tre olika arbetsskeden. Samtidigt.

- Visst kan det vara förvirrande ibland, skrattar Kvensler. Vi håller på och skriver i en tidsepok och sedan kommer folk från produktionssidan och frågar något om en annan säsong och då gäller det att försöka komma ihåg var i kronologin man befinner sig.

Just nu utgår man alltså ifrån att det också blir en tredje säsong, men hur långt in i framtiden kan man gå? Kan Vår tid är nu bli en serie för all tid. Typ?

- Det här är ju en serie som handlar om Sveriges utveckling och det händer hur mycket spännande saker som helst längre fram i tiden också. I princip kan man följa den in i nutid - dock inte med samma karaktärer, påpekar Kvensler som påpekar att det finns en gräns för hur länge man kan använda samma skådespelare och bibehålla trovärdigheten.

- I säsong tre är de rollkaraktärer som nu spelas av tjugofem till trettioåriga skådespelare runt fyrtiofem och längre än så tror jag inte att man skall ta dem. Då får man istället börja bygga på att de yngre karaktärerna, barnen, skall slussas in.

- Serien kan ju leva vidare hur långt som helst. Det kanske blir en sciencefictionserie till slut, ler Ulf Kvensler.