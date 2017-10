Snart får stan sin äldsta gågata tillbaka - Stora Robertsgatans renovering på slutrakan

"Roban" har fått sitt ansiktslyft, men det har varit tufft för företagarna. Renoveringen beräknas vara klar i november.

- Det blir en uppgradering av kvaliteten. Tidigare var ytorna mest täckta med betong, nu blir det granit, säger projektchef Tomas Palmgren från Helsingfors stad.



Graniten till gatubeläggningen kommer delvis från Finland (de mörkare), delvis från Kina (de ljusare). Gatan uppgrävd, renovering pågår. Bild: Yle/ Karin Filén

Som bäst håller byggarbetarna på med stenbeläggningen, som alltså består av granit i flera färgnyanser. De mörka stenarna är inhemska, de ljusa kommer från Kina.

All utrustning och alla möbler förnyas också. De träd som var i dåligt skick och för stora har man tagit bort och de ska ersättas med lite mindre träd. Ytorna förnyas. Det handlar med andra ord om en grundrenovering.

Enkelriktad biltrafik - på gågatan

Biltrafiken är något som fotgängare har stört sig på ända sedan Stora Robertsgatan blev gågata år 1985. Palmgren berättar att det här var något som staden funderat mycket på då renoveringen planerades.

Faktum är att servicetrafiken måste kunna komma fram och de som bor vid gatan vill kunna parkera sina bilar på innergårdarna.

Lösningen var att göra trafiken enkelriktad, genom att installera automatiska trafikhinder vid Georgsgatans och Fredriksgatans ändor.

- Man kör in via Annegatan men ut via de andra gatorna. Det minskar inte på trafiken, men åtminstone blir man av med onödigt backande. Det är mera ekologiskt och tryggare.

Gatan har varit i användning under hela renoveringen och stadsborna har kunnat besöka alla butiker hela tiden. Det här har uppskattats, men har också orsakat en del problem.

- Det har varit väldigt trångt på den här smala gatan. Företagarna har ändå inte klagar särskilt mycket.

Tufft för många företagare

- Vi har tur som ligger vid hörnet av Annegatan. Jag vet att mindre företag som ligger mera vid mitten av gatan har haft problem. Kunderna har haft svårt att komma fram.

Det säger Niklas Wikström som äger en inredningsbutik i hörnet av Annegatan och Stora Robertsgatan.



Niklas Wikström. Bilden är tagen innan renoveringen satte igång, så det är den gamla stenbeläggningen som syns på gatan. Niklas Wikström, ägare på Formverk, ser ut mot Stora Robergsgatan. Bild: Yle/Helena von Alfthan

Han är glad över att gatan snyggas upp men medger att det också har varit jobbigt, särskilt i och med att korsningen mellan Stora Robertsgatan och Annegatan grävdes upp.

- Lastbilschaufförerna är ju nog skickliga, men det har varit problem då man burit sakerna in då marken är täckt av sand och grus i stället för asfalt.

Wikström tycker att gatan ser ut att bli riktigt fin med sina nya lampor och ytor. Det enda han skulle ha gjort annorlunda är att han skulle ha låtit flera av de gamla träden stå kvar.

- Ju grönare det är i stan, desto bättre. Nu lämnade de bara två av de gamla träden.

Så här ser visionen ut. stora robertsgatan, plan Bild: Ramboll

Klart inom utsatt tid - nästan

Enligt tidtabellen ska allt vara klart inom oktober. Det är svårt att tro i och med att gatan just nu ser ut som en enda byggarbetsplats.

Projektchefen Tomas Palmgren menar ändå att tidtabellen kommer att hålla - nästan.

- Tidtabellen har varit väldigt tajt för ett så här stort renoveringsprojekt. Jag har på känn att det går lite in i november. Åtminstone blir vi färdiga på det här årets sida.