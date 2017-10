Filmproducenten Harvey Weinstein får sparken efter anklagelser om sexuella trakasserier

Bild: � www.splashnews.com/ All Over Press

Harvey Weinstein. Harvey Weinstein. Bild: � www.splashnews.com/ All Over Press

Efter att det har kommit fram uppgifter om att filmproducenten Harvey Weinstein har trakasserat flera kvinnor under flera årtionden får han nu sparken.

Weinstein sparkas ur det produktionsbolag han själv har grundat, Weinstein Company. Bolaget har producerat flera Oscarbelönta filmer.



Jag har vuxit upp på 1960 och 1970-talen då kulturen och reglerna kring beteende och arbetsplatser var annorlunda. ― Harvey Weinstein

Weinstein själv har varit en central karaktär i filmbranschen i Hollywood.

Härvan kring Weinstein började efter att The New York Times gjorde ett stort avslöjande om hur han har betett sig under sin karriär.

NYT baserar sina uppgifter på intervjuer med de drabbade kvinnorna samt interna dokument från produktionsbolaget.

Weinstein har enligt NYT trakasserat både kvinnliga assistenter och skådespelare i början av sin karriär med löften om att de mot sex skulle få ett lyft i sina karriärer.

Åtminstone åtta fall har medlats med pengar utanför domstolar.

Skyller på sin ålder i offentlig ursäkt

Weinstein har bett om ursäkt i ett uttalande. 65-årige Weinstein menar att hans ålder påverkar hans beteende.

- Jag har vuxit upp på 1960 och 1970-talen då kulturen och reglerna kring beteende och arbetsplatser var annorlunda. Jag har senare lärt mig att det inte är en ursäkt varken på jobbet eller någon annanstans heller, säger Weinstein i sin ursäkt.

Weinsteins bolag har bland annat producerat filmerna Pulp Fiction och Good Will Hunting.