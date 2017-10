Krista Siegfrids och Janne Grönroos har gift sig

DiNG DoNG!!!! ✨ I finally married my favorite person @jannegronroos in my beautiful hometown Kaskinen. ❤️🙏 Tänk att jag fick gifta mig med min absoluta favoritmänniska i min vackra hemstad Kaskö. ❤️🙏😭 Älskade Janne, tack för att jag får leva med dej. Bild: Mikael Nybacka. #marrymebaby #dingdong #thebestdayever #autumnwedding #wedding

