Nedräkning: Iskallt sista skytte, Oilers blåvita dynasti och Mikkolas historiska dubbel

Kaisa Mäkäräinen, Jukka Keskisalo och trion Kurri-Tikkanen-Ruotsalainen finns bland placeringarna 46–50 i Yle Sportens ranking över Finlands hundra största idrottsögonblick.

För att hedra hundraåriga Finland listar Yle Sporten nationens 100 största idrottsögonblick.

Fram till att vi i början av november nått topp-10 publiceras fem placeringar åt gången – nu har det blivit dags för platserna 46–50.

Lauri ”Tahko” Pihkala en prominent gestalt inom idrotten i Finland. Lauri "Tahko" Pihkala med en boboll signerad Lyndon B Johnson, 1967. Bild: Yles arkiv

50. Bobollens fader har enorm inverkan på finländskt idrottsliv

Få människor har lämnat ett lika stort och betydande avtryck på finländskt idrottsliv som Lauri Pihkala. Många känner igen ”Tahko” tack vare nationalsporten boboll han utvecklar i början av 1920-talet – men han hinner sätta sin prägel på det mesta från toppidrott ner till gräsrotsnivå. Efter en karriär som friidrottare med flera finländska rekord och två OS (1908 och 1912) inleder han en bana som oerhört inflytelserik tränare, ledare och författare. Amatöridrottens nitiska förespråkare driver fram en hälsoinriktad, aktiv och ibland nationalistiskt kryddad folkidrott och motionsfostran under politiskt laddade årtionden. Han grundar Suomen Latu, Finlands Idrottsinstitut och tidningen Suomen Urheilulehti, skriver en drös med instruktionsböcker om träning och hälsa, och på hans initiativ införs förutom massor av idrottsplatser bland annat skolornas sportlov, Salpausselkäspelen och Sverigekampen i friidrott. [Yles arkiv: Lång intervju med 91-åriga Tahko Pihkala]

49. Jukka Keskisalo levererar skräll i Göteborg – magiskt sista varv ger EM-guld

Han tar sig vidare som sista man till final och förväntningarna är inte särskilt höga. Potential, spurtförmåga och taktiskt kunnande finns, visst, men sommaren har inte gett löften om några stordåd. Men här och nu, i EM-finalen på 3000 meter hinder i Göteborg den 11 augusti 2006, träffar allt rätt för Jukka Keskisalo. Den makliga farten passar honom som handen i handsken. Med 500 meter kvar ligger han sist i fältet, men så börjar upphämtningen. Keskisalo plockar placering efter placering och vid det sista vattenhindret är han redan etta. Keskisalo blir Finlands första hindermästare på 70 år och väljs till årets idrottare. Flera säsonger förstörs av skador, bland annat är han tvungen att avbryta OS-finalen i London 2012, men en annan höjdpunkt kommer sommaren 2009 då han löper in som VM-åtta som nästbästa europé i Berlin och ett par veckor senare spränger Tapio Kantanens 33 år gamla finländska rekord. "Jag visste under loppet att det kunde gå vägen just för mig”, blickar Keskisalo nu tillbaka i Antti Koivukangas intervju (i artikeln även EM-guldloppet i sin helhet).

Esa Tikkanen och Jari Kurri har tillsammans tio Stanley Cup-ringar. Esa Tikkanen och Jari Kurri, 2015. Bild: All Over Press / Ari Lahti

48. Kurri-Tikkanen-Ruotsalainen blåvit mästartrio i Edmonton Oilers dynasti

Med fem Stanley Cup-titlar på sju säsonger hör Edmonton Oilers mytomspunna 1980-talslag till de bästa hockeyformationerna genom historien. Och de har stark blåvit stämpel. Jari Kurri blir Finlands första Stanley Cup-mästare våren 1984 – startpunkten för Oilers dynasti. Kurri, vid sidan om framför allt Wayne Gretzky, hör till stöttepelarna decenniet ut. Under den andra guldsäsongen får han sällskap av Esa Tikkanen, som så småningom kliver in bland nyckelspelarna. Oilers anno 1984-1985 röstades i somras fram som alla tiders NHL-lag. Bland annat Gretzky och Tikkanen lyfter dock själva fram mästarna från våren 1987 – då med Reijo Ruotsalainen i de bakre leden. Tillsammans spelar den blåvita trion hem titeln även 1990, den här gången dessutom utan Gretzky. Olli Määttä blev i våras fjärde finländare att koras till dubbel Stanley Cup-mästare – efter Ruotsalainen och de femfaldiga vinnarna Kurri och Tikkanen.

47. Historisk helg: Kaisa Mäkäräinen vinner VM-guld efter silvret dagen innan

Allting avgörs i det sista skyttet. Magdalena Neuner är i jaktstarten på väg mot ett andra VM-guld i Chanty-Mansijsk i mars 2011 efter sprintsegern dygnet innan. Men nu börjar tyskan darra. Neuner missar två skott – och öppnar gulddörren på glänt för Kaisa Mäkäräinen. Den osäkra skytten träffar alla skott och tar över ledningen som hon drygar ut på slutvarvet. ”Galet bra skjutet med tanke på vad som stod på spel. Alla här kan skjuta, men allt hänger på hur du lyckas när det gäller som mest”, säger Finlands första kvinnliga skidskyttevärldsmästare. Hon gör ytterligare historia senare samma säsong då hon som första finländare tar hem den totala världscupen, en bedrift hon upprepar några år senare. Årets idrottare 2011 har efter dubbeln i Ryssland vunnit fyra VM-brons – och karriären fortsätter alltjämt. [Yles arkiv: Kaisa Mäkäräinen vinner VM-guld i jaktstart 2011]

Heikki Mikkola en storstjärna på 1970-talet. Heikki Mikkola, 1977. Bild: Yles arkiv / Pentti Pekkala

46. Heikki Mikkola först i världen med VM-guld i både 500 och 250 cc

Säsongen 1976 lyckas Heikki Mikkola med något ingen annan motorcrossförare mäktat med tidigare. Efter VM-titeln i 500-kubiksklassen två år tidigare vinner han nu 250 efter en titelstrid med Sovjetunionens Gennadij Moisejev som avgörs först i den sista deltävlingen. ”Ute i Europa är 500 kungsklassen men för mig personligen ligger det lika mycket arbete bakom båda, ingendera kommer lättare”, säger Mikkola efter den historiska bedriften. Mikkola har 1974 besegrat sin stora antagonist, den femfaldige världsmästaren Roger DeCoster om VM-guldet i 500, där han kör hem titeln även 1977 och 1978. Mikkola, som hör till Finlands populäraste idrottare under andra halvan av 1970-talet, är som enda finländare invald i motorcykelsportens Hall of Fame. [Yles arkiv: Dokumentär om Heikki Mikkola från 1975]