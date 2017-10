Ny sen kvittering – Finland kryssade mot Turkiet

Bild: All Over Press

Joel Pohjanpalo. Joel Pohjanpalos, Finland-Turkiet 2017. Bild: All Over Press

Efter flera sumpade chanser lyckades Joel Pohjanpalo. Han räddade samtidigt poäng för fotbollslandslaget i VM-kvalavslutningen. Finlands herrar spelade 2-2 mot Turkiet i Åbo på måndagskvällen.

Finland avslutade det svaga VM-kvalet med fyra förlustfria matcher. Och precis som mot Kroatien på fredagen kom den blåvita kvitteringen sent.

Ingendera målvakten registrerades för en enda räddning under den första halvleken trots några hyfsade lägen – men efter paus tog matchen fart.

Turkiet stod för öppningsmålet i den 57:e minuten. Cenk Tosun, som sänkte Finland med dubbla fullträffar i Antalya i mars, var framme igen.

Rasmus Schüller blev av med bollen, Tosun avancerade mot straffområdet, vände bort Thomas Lam och stänkte in 1-0 ner i hörnet från knappa 20 meter.

Cenk Tosun firas efter öppningsmålet. Turkiska spelarna firar Cenk Tosuns mål, Finland-Turkiet 2017. Bild: Lehtikuva

Så småningom tog Finlands kvitteringsjakt eld på allvar – och med kvarten kvar kom utdelningen. Efter ett riktigt klassavslut.

Robin Lod gav en frispark som Paulus Arajuuri mötte på volley. Otagbart för den turkiska målvakten Volkan Babacan.

Pohjanpalo lyckades till slut

Fem minuter senare firade såväl spelare som publik Finlands ledningsmål. Joel Pohjanpalo avslutade distinkt, men målet godkändes inte. Orsaken var att Teemu Pukki stod i offside och ansågs påverka spelet.

I stället sprang Turkiet upp i andra ändan minuten senare – och nätade. Samme Tosun löpte igenom mellan Finlands mittbackar och satte in 1-2.

Men hemmalaget vägrade ge sig framför 6612 åskådare i Kuppis.

I den 88:e minuten fick Pohjanpalo resultat för sitt slit och sina chanser. Inhopparen Pyry Soiris boll hittade fram till strikern som slog in 2-2, och poängen delades.

Trög start

Finland, som gick in i matchen med en mer eller mindre rak 4-4-2-uppställning, var tillbakapressat under den inledande halvtimmen. Turkiet skapade sin första riktigt vassa målchans just vid matchminut 30.

Schüller, som blixtinkallades i startelvan efter Tim Sparv skada under uppvärmningen, tappade bollen och Oğuzhan Özyakup sprang fri på mitten. Özyakup hann redan finta bort Hradecky innan mittbacken Sauli Väisänen blockade i sista stund.

Joel Pohjanpalo med ett av sina blockade skott. Joel Pohjanpalos skott blockas, Finland-Turkiet 2017. Bild: Lehtikuva

Överlag slutade flera lägen under den första trekvarten på en framslängd spelare. Pohjanpalo hade bollen innanför straffområdet ett par gånger men då skottet skulle avlossas stod en turk i vägen.

Finland gjorde en stark sista kvart på första halvlek och kom närmast öppningsmålet via en turkisk hjässa. Okay Yokuşlu nickade sånär in Juha Pirinens inkast i egen bur, men målvakten Babacan tippade bollen över ribban.

Island till VM

Matchen var betydelselös med tanke på placeringen i VM-kvalgruppen för bägge lag. Turkiet slutade fyra med 15 poäng och Finland femma med nio poäng på tio matcher.

Finland hade en miserabel inledning på kvalet men samlade åtta poäng på de fyra sista matcherna tack vare segrar över Island och Kosovo, och kryss borta mot Kroatien i fredags.

Island säkrade sin plats i VM i Ryssland 2018 tack vare en 2-0-seger hemma över jumbon Kosovo i kväll. Detta är första gången som Island, som gjorde succé i EM förra sommaren, är framme i en VM-turnering.

VM-kval, Grupp I

Finland – Turkiet 2-2 (0-0)

57. Cenk Tosun 1-0

76. Paulus Arajuuri 1-1

84. Tosun 1-2

88. Joel Pohjanpalo 2-2

Finland: Lukas Hradecky – Niklas Moisander, Sauli Väisänen (86. Eero Markkanen), Paulus Arajuuri, Juha Pirinen – Thomas Lam, Perparim Hetemaj (60. Kasper Hämäläinen), Rasmus Schüller Robin Lod – Joel Pohjanpalo, Teemu Pukki (82. Pyry Soiri).

Island – Kosovo 2-0 (1-0)

Ukraina – Kroatien 0-2 (0-0)