Café Satan på X3M upprörde moralens väktare redan år 2000

SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL

Radio Extrems program Cafe Satan

Till riksdagens talman

Att med bestämdhet bekämpa destruktiva rörelser torde vara en självklarhet för både riksdag, regering liksom också för politiska och andra ideella organisationer. Under olika tider har vi på olika håll i världen fått bevittna vad exempelvis rasism, fascism, nazism, men även satanism åstadkommit.

I syfte att inte låta rasismen sticka upp huvudet har samtliga politiska partier i Finland förbundit sig att direkt och indirekt ta avstånd från allt som har med rasism att göra.

Av de ovan nämnda destruktiva rörelserna är det speciellt satanismen som i Finland gjort sig synlig. Avskyvärda ritualmord på både djur och människa är skrämmande bevis på att satanismen är en rörelse som samhället med alla medel skall bekämpa.

Därför förefallar det otroligt och oförklarligt att den av staten ägda och av staten övervakade Rundradion sänder ett till ungdomar riktat program under namnet Cafe Satan. Redan det faktum att programmet bär nämnda namn tyder på bristande omdöme. Med all sannolikhet skulle ett dylikt firmanamn avslås som lagstridigt eller åtminstone som ett mot god sed stridande firmanamn av handelsregistermyndigheten, ifall nu någon skulle försöka registrera det.

Dess värre motsvarar programmets innehåll namnet på programmet.Låtarna som spelas i programmet består av djävulska texter med bibliska antiteser. Som exempel må nämnas God of Disturbance and Affliction, From the Dark Past, Vite Krists död och Children to Worship Satan. Namnet på låtarna berättar tydligt om låtarnas innehåll.

Redaktörernas språkbruk är kanske vanligt i vissa kretsar, men helt oförenligt med vad som förväntas av lärare, ungdomsledare och opinionsbildare. Som exempel på språkbruket må återges slutreplikerna i det program som sändes tisdagen den 25 juli och avslutades med "må ni ruttna i helvetet och vi hörs nästa vecka" till vilket den andra redaktören tillägger "ja kyss röven bara allesammans" För att få sista ordet måste den förra redaktören ännu få sagt "kyss fittan alla, hej då".

Reaktioner mot programmet har förekommit och mången undrar vilket syfte Radio Extrem har med detta program.

Hänvisande till det ovan anförda får vi i den ordning 27 § riksdagens arbetsordning föreskriver ställa följande spörsmål till behörig medlem av statsrådet:

Är regeringen medveten om ovan nämnda programs innehåll och om dess destruktiva påverkan och vilka åtgärder ämnar regeringen med anledning av programmet vidta.

Helsingfors den 31 juli 2000

Bjarne Kallis /fkf

KÄLLA: http://www.loffe.net/debatt-mainmenu-31/414-radio-extrem-och-cafatan