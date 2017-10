Cancerbehandling kan skräddarsys tack vare ny 3D-metod för diagnoser

Bild: All Over Press

Mammografiundersökning i Berlin 2007 Bild: All Over Press

I en färsk artikel i den vetenskapliga tidskriften Nature Biomedical Engineering demonstrerar forskare från Karolinska Institutet, Åbo universitet och Åbo Akademi en ny metod som ökar förståelsen för cancer.

Med hjälp av tredimensionell ljuslagermikroskopi har man lyckats ta fram högupplösta bilder av intakt vävnad. Bilderna visar samspelet mellan celler och deras omgivning i cancertumörer. Det har stor betydelse för diagnostiken.

Tredimensionella bilder av blodkärl i cancervävnader. Tjocka blodkärl ses i rött, tunna blodkärl i blått och medeltjocka i grönt. Tredimensionella bilder av blodkärl i cancervävnader. Tjocka blodkärl ses i rött, tunna blodkärl i blått och medeltjocka i grönt. Bild: Nobuyuki Tanaka, Nature Biomedical Engineering (2017)

– På detta sätt får vi ett nytt verktyg att studera cancercellernas olikheter och deras funktioner, tillkomsten av nya blodkärlsceller, samt hur bindningen mellan celler upplöses och gör att cancerceller kan ta sig ut i blodomloppet, säger Cecilia Sahlgren, professor i cellbiologi vid Åbo Akademi och en av författarna till artikeln.

Hjälper att förstå cancerprocessen

– Genom att kunna analysera celler och deras funktion i 3D i tumörprover från patienter kan vi förstå vilka celler som metastaserar, vilka genetiska markörer dessa celler bär på och hur celler i den omgivande mikromiljön påverkar processen. Denna kunskap är viktig för att kunna skräddarsy cancerbehandlingen.

Cecilia Sahlgren. Cecilia Sahlgren. Bild: Bart van Overbeeke

Artikeln Whole-tissue biopsy phenotyping of three-dimensional tumours reveals patterns of cancer heterogeneity är gjord i ett nordiskt samarbete mellan Center for Live Imaging of Cells vid Karolinska Institutet, Karolinska sjukhuset, Åbo universitet och Åbo Akademi.

I oktober uppmärksammas Cancerstiftelsens kampanj Rosa bandet, vars mål är att öka medvetenheten om bröstcancer och samla medel till förmån för cancerforskning och förebyggande arbete.

Hela pressmeddelandet finns på Åbo Akademis webbplats.