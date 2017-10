Forskare från Tvärminne jobbar på Antarktis: "Klimatförändringen är inget skämt"

Antarktis väntar på en forskarexpedition med västnyländsk expertis. Men tunnare isar än normalt kan ställa till det för Tvärminneforskarna Alf och Joanna Norkko.

Paret Norkko byter sju plusgrader och regn mot solljus dygnet runt och 30 minusgrader.

På torsdag (12.10) lämnar de Finland och Tvärminne zoologiska station i Hangö och reser i väg mot Nya Zeeland och slutdestinationen Antarktis.

Utrustning fastnade i säkerhetskontrollen

Resan fick en utmanande start när tre av tio lådor med utrustning fastnade i säkerhetskontrollen i Helsingfors.

Problemet var att ingen meddelade paret Norkko eller deras resekumpan Patrick Degerman om saken.

Mount Suomi i Antarktis. Bild: Patrick Degerman

Det blev lite panik när vi fick reda på att all utrustning inte hade kommit med, konstaterar Joanna Norkko.

- Det är viktigt att vi får allt med oss, annars kan vi inte göra vårt jobb, säger Alf Norkko och konstaterar att det inte går att beställa något från nätet när man väl är på Antarktis.

"Klimatförändringen är inget skämt"

Väl nere på andra sidan jordklotet ska forskarna Norkko forska i hur kustnära ekosystem i Antarktis påverkas av klimatförändringen.



Forskarna kommer att dyka ner under den tjocka isen. dykare i ishål i antarktis Bild: Carlo Cerrano

Klimatförändringen är inget skämt, påpekar de.

- Klart det finns skeptiker, men mer än 95 procent av alla forskare som jobbar med de här problemställningarna är av den åsikten att klimatförändringen är riktig, säger Alf Norkko.

Isarna tunnare än de borde vara

På den plats dit paret Norkko och de andra forskarna är på väg har klimatförändringen ännu inte synts så mycket.

Men också där verkar isarna vara de tunnaste på väldigt länge. Det kan ställa till det för forskarna.

På Antarktis finns inga människor men ändå påverkar det vi gör på andra sidan jordklotet ekosystemet där.

Isförhållandena nu motsvarar det de borde vara i november-december och det är problematisk eftersom forskarna har med sig mycket tung utrustning ut på fältet.

- Nu har det spruckit upp i havsisen och det är inte sagt att vi kan färdas över isen som vi tänkt. Det kan hända att vi måste flyga eller få transport med helikoptrar för all vår utrustning, säger Alf Norkko.

Antarktis en väckarklocka för resten av världen

På andra sidan Antarktis, på Antarktiska halvön, är läget ännu värre.

Där lossnade ett gigantiskt isberg tidigare i år och klimatförändringen syns också på många andra dramatiska sätt, säger Joanna Norkko.

Isflak i antarktis Bild: EPA/Torsten Blackwood

Norkko tycker att Antarktis kunde fungera som en alarmklocka för resten av världen.

- Där finns inga människor men ändå påverkar det vi gör på andra sidan jordklotet ekosystemet där. Vi måste vakna och göra något åt saken för de påverkar allas liv.

Se bilder från expeditionen på Facebook

Allmänheten kan följa med den sex veckor länga expeditionen på Facebook.

På sidan Science Under The Ice gör forskarteamet uppdateringar om vad som är på gång just nu och delar bilder och information om Antarktis och ekosystemen där.

Forskarna ska också göra videor i 360 grader, så kallad virtual reality. De kommer att dyka upp på nätet när expeditionen är avslutad.

Artikeln är baserad på en intervju av Jonas Sundström.