Nedräkning: Banbrytande belöning, hockeyhysteri och Finlands första OS-guld

Leo-Pekka Tähti, Mika Myllylä och Kaarlo Kangasniemi finns bland placeringarna 41–45 i Yle Sportens ranking över Finlands hundra största idrottsögonblick.

För att hedra hundraåriga Finland listar Yle Sporten nationens 100 största idrottsögonblick.

Fram till att vi i början av november nått topp-10 publiceras fem placeringar åt gången – nu har det blivit dags för platserna 41–45.

Se rankingen i sin helhet här!

Kasperi Kapanen avgör JVM-finalen 2016 vid tiden 61.33. Finland firar JVM-guld, i centrum Kasperi Kapanen. Bild: Bildbyrån / All Over Press

45. Kasperi Kapanens sudden death-mål fullbordar JVM-hysterin på hemmaplan

Ett lag som vägrar ge upp. Ett lag som sprudlar av ungdomlig iver och självförtroende. Ett lag som spelar in sig i hela Idrottsfinlands hjärtan under ett par härliga veckor i Helsingfors kring årsskiftet 2015-2016. Finland bjuder förtrollade hemmafans på den ena osannolika vändningen efter den andra i junior-VM i ishockey. Juniorlejonen ligger under i de två sista gruppspelsmatcherna, i kvartsfinalen, semifinalen och finalen – och vinner samtliga ledda av superkedjan Jesse Puljujärvi-Sebastian Aho-Patrik Laine. Ingenting stoppar Finland, inte ens Rysslands kvittering sex sekunder från slutet i finalen. Kasper Björkqvist personifierar den totala harmonin i lejontruppen när han i svenska TV4:s intervju trots kallduschen är hur positiv som helst inför förlängningen. Väl där frälser Kasperi Kapanen hemmapubliken och inleder det vilda guldfirandet. Upplev JVM-euforin på nytt i Antti Koivukangas opus Tisdagskvällen när hela Finland stod stilla.

44. Galjonsfiguren Leo-Pekka Tähti banbrytare – årets idrottare efter fjärde raka guldet

”Nuförtiden kan paraidrottare vara förebilder för vilken ung idrottare som helst, inte bara för andra paraidrottare. För hela paraidrotten skulle det vara en enormt stor sak och det skulle visa att allting är möjligt.” I Yle Sportens intervju en vecka före idrottsgalan berättar Leo-Pekka Tähti om betydelsen en utnämning till årets idrottare i Finland skulle ha. Rullstolsåkaren, som tar sitt fjärde paralympiska guld i rad på 100 meter i T54-klassen i Rio de Janeiro 2016, har varit den stora förgrundsfiguren i paraidrottens radikalt ökade uppskattning. Allt kulminerar på Idrottsgalans scen i januari 2017. ”En historisk känsla. Allting är möjligt om man vågar följa sina drömmar”, säger en rörd Tähti när han som första paraidrottare mottar priset som årets idrottare i Finland. [Yles arkiv: Leo-Pekka Tähti får priset som årets idrottare]

Mika Myllylä går från hjälte till skurk. Mika Myllylä. Bild: imago sportfotodienst / All Over Press

43. Från hyllad hjälte till smädad svikare – Mika Myllyläs tragiska människoöde

Tillsammans med Marja-Liisa Kirvesniemi och Aino-Kaisa Saarinen är Mika Myllylä med sina femton mästerskapsmedaljer alla tiders mest framgångsrika finländska skidåkare. Samtidigt döljer han ett tragiskt livsöde. Han tar tre OS-medaljer i Lillehammer 1994 (och går sannolikt miste om en fjärde då han bryter staven på 10 km och en norsk serviceman låter bli att ge honom en ny). Tre medaljer blir det även i följande OS i Nagano fyra år senare, nu även ett guld. Storslammet kommer i Ramsau vintern därpå med tre VM-guld. Men sedan rasar allt samman. Myllylä åker tillsammans med fem landsmän fast för dopning under VM i Lahtis 2001 och hjältestatusen förbyts mot förrädarstämpeln. Mika Myllylä dör tio år senare. Läs Janne Isakssons text om ett tragiskt livsöde – en historia om sorg, ilska och förlåtelse.

42. Ludovika och Walter Jakobsson tar självständiga Finlands första OS-guld

Konståkarna Ludovika och Walter Jakobsson blir självständiga Finlands första olympiska mästare – i sommar-OS. Konståkning (och ishockey) ingår i sommarprogrammet i Antwerpen 1920 och paråkningens domare är rörande överens: Paret Jakobsson är i en klass för sig. I prisutdelning uppstår dock problem. Orkestern kan inte Finlands nationalsång, och Walter får lov att lära kapellmästaren Vårt land på ett närliggande café. Resultatet blir lite ditåt. Tyskfödda Ludovika är samtidigt Finlands första kvinnliga OS-guldmedaljör. Paret Jakobsson tar silver i OS i Chamonix 1924 och vinner sammanlagt tre guld och fyra silver i VM. [Yles arkiv: Ludovika och Walter Jakobsson tar OS-guld i Antwerpen]

Kaarlo Kangasniemi gör världsrekord i fyra olika klasser – vilket ingen annan i tyngdlyftningshistorien mäktat med. Kaarlo Kangasniemi i OS 1968. Bild: Unikuva/Mats Vuorenjuuri

41. Kaarlo Kangasniemi lyfter Finlands enda OS-guld men förstör samtidigt sin kropp

Tyngdlyftaren Kaarlo Kangasniemi blir ”Kulta-Kalle” med Finlands folk tack vare sin bragd i Mexico City i oktober 1968. Efter fina 172,5 kilogram i press och världsrekord 157,5 kg i ryck stör det inte att Sovjetunionens est Jaan Talts lyfter världsrekord i avslutande momentet stöt – Kangasniemi vinner 90-kilosklassen med totalresultatet 517,5 kg och tar Finlands enda OS-guld. Han gör sammanlagt ett tiotal världsrekord och tar 25 VM- och EM-medaljer under karriären – men förstör samtidigt kroppen. Han drabbas av otaliga allvariga skador och beviljas invalidpension som 36-åring. Därtill medger den oerhört populära atleten öppet att han använde rikligt av (då inte förbjudna) anabola steroider under karriären: ”Man behövde det giftet om man ville till toppen”. [Yles arkiv: Kaarlo Kangasniemi lyfter OS-guld]