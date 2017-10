Skulle du klara dig på 7€ per dag?

My Tengström levde en vecka på sju euro per dag. Ekonomirådgivare Mia-Maja Wägar följde med utmaningen. My Tengström och Mia-Maja Wägar

För den som befunnit sig en längre tid i arbetslivet och har en stadig månadslön är det kanske inte så lätt att leva sig in i en situation då man måste vända på varje slant. Radio x3m:s morgonvärd My Tengström ville få koll på sitt eget ekonomiska beteende, och antog därför utmaningen att leva på arbetslöshetsunderstöd i en vecka.

– En massa mänskor lever på såna här summor året om, så varför skulle inte jag inte också kunna det? Jag inser att man kan uppfatta det som en lyxgrej också; som att jag skulle ha så mycket pengar att jag inte behöver tänka på det, men det är inte så. Det är en barnlek att göra det här i sju dagar – det svåra är ju att leva så här ett helt liv, säger My Tengström.

Knapphet leder till kreativitet

Under veckan har My Tengström fått hjälp av Marthaförbundets ekonomirådgivare Mia-Maja Wägar, som assisterade med att räkna ut dagsbudgeten. Summan baserar sig på FPA:s grunddagpenning för arbetslösa (518,4€ per månad), bostadsbidrag (316,8€) minus uppskattade kostnader för hyra för enrummare i Helsingfors, telefon, nät och el.

– Jag blev lite kreativ under veckan. Jag märkte att om man tar arbetslunchen för sju euro som take away, så får man ta hur mycket som helst och får lådor både för sallad och soppa. Så jag åt salladen till lunch och sparade soppan till middag. När jag blev förkyld hade jag inte råd med ett helt toapapperspaket, så då stal jag en rulle som jag klarade mig på i tre dagar.



Vi måste minnas att vi inte kan definiera oss via pengar – vårt människovärde baserar sig inte på det

Enligt ekonomirådgivare Mia-Maja Wägar är det väldigt relativt vad var och en uppfattar som mycket eller lite pengar.

– Det kan man inte säga för någon annans del. Det är många som frågar mig att hur mycket vi ska lägga på mat, boende och andra livsområden, men jag tycker inte om att komma med några procenter. Här måste vi utgå från våra egna värderingar och vad som är viktigt för oss.

Som exempel tar hon en hemmamamma som tycker om att unna sig en kaffe på stan. Om det är viktigt för henne kan inte någon annan komma och säga att det är en onödig utgift, men då kanske hon måste spara in på något annat istället.

Pengabrist ett tabu

Enligt Mia-Maja Wägar känner många finländare ångest över pengar. Hon skulle gärna se en öppnare diskussion för att få laddningen att släppa.

– Vi börjar prata om det först när det gått för långt och vi inte längre klarar oss själva.

Speciellt om det är kopplat till sjukdom eller arbetslöshet är det lätt hänt att den ekonomiska situationen gör att man isolerar sig mer från andra.

Hon betonar att ekonomiska problem oftast går att lösa på något sätt, och att alla kan göra bort sig ibland.

– Vi måste minnas att vi inte kan definiera oss via pengar – vårt människovärde baserar sig inte på det.

Under My Tengströms utmaningsvecka pratade hon öppet om att hon inte hade råd att till exempel gå ut på krog.

– Det skulle kanske ha varit en annan sak att om jag hade blivit av med jobbet den här veckan, konstaterar hon ändå.

Enligt Mia-Maja Wägar är det många som inte täcks säga att de har det ekonomiskt kärvt.

– Många börjar istället ta lån, till exempel snabblån, och överskuldsätter sig istället för att medge att de behöver hjälp.

Enligt Statistikcentralen ökar andelen överskuldsatta finländare, och där utgör unga män i 25-34-årsåldern den största enskilda gruppen. Särskilt bland unga är just snabblånen ett problem.

Tips: få ordning på din ekonomi Samla dina kvitton och kategorisera dem. Finns där utgifter du a) inte värderar så högt eller b) inte behöver i din vardag?

Gör upp en realistisk veckobudget

Ät säsongsvaror – till exempel blomkål på sommaren och morötter på vintern. De är ofta billigare då

Om du har svårt att betala räkningar – ta kontakt med faktureraren. Ofta går det att komma överens om en längre betalningstid

Kolla priset per kilo, per styck och per liter. Då får du en bättre uppfattning om vilken vara som är förmånligast Källa: Mia-Maja Wägar, Marthaförbundet

Dyrt att vara singel och vegetarian

My Tengström reagerade på hur mycket dyrare det är att leva som singel, då man inte kan dela vardagliga kostnader med någon annan.

– Jag saknar inte en sambo på grund av sociala skäl; det gäller mer att hyran ju är sjukt dyr i Helsingfors om man bor ensam. Om man bodde i ett kollektiv kunde man också laga större maträtter tillsammans och få en lite mera varierad meny än att äta samma gryta i sju dagar.

Det som också är relativt dyrt är att äta vegetariskt eller ekologiskt. My Tengström och Mia-Maja Wägar deltog i programmet Efter Nio radio, där de skulle gissa priserna på fem matprodukter, dels i ”vanlig”, billig version, dels som vegetarisk eller ekologisk. Varorna som ingick i kassen var tomat, smör, korv, mjölk (havremjölk i den vegetariska kassen) och bröd. Det visade sig att den vegetariska och ekologiska kassen var över dubbelt dyrare.

– Jag köpte inte en enda ekoprodukt under min utmaning, på tal om det här med hur ens värderingar syns i konsumtionen. Till exempel ett vanligt korvpaket kostar omkring en euro, jämfört med kring fyra euro för sojakorv. Egentligen är det ironiskt att vegetariska produkter är så mycket dyrare; med tanke på köttproduktionen så skulle det egentligen lätt kunna motiveras vara billigare, säger My Tengström.

Mia-Maja Wägar råder alla som lever på en liten budget att också kolla priset per kilo och liter, eftersom det ger en bättre bild av vilken produkt som är förmånligast.

– Jag reagerade när My sa att hon som studerande åt nudlar och tonfisk. Tonfisken är de facto dyrare i kilopris än vad lax är, så att det är helt en urban legend att man ska äta det om man vill leva billigt.

– Va! Var fanns du för fem år sedan när jag behövde dig?, utbrister My Tengström.