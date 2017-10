Donskoi öppnade poängsaldot i höst – Rinne storspelade för Nashville

Bild: All Over Press

Joonas Donskoi spelade fram till två mål (arkivbild). Joonas Donskoi, november 2015. Bild: All Over Press

Natten till fredag spelades sju matcher i NHL. Tolv finländare spelade i matcherna och samlade totalt 2+5=7 poäng. Bäst var Joonas Donskoi med två assist.

San Joses anfallare Joonas Donskoi öppnade poängsaldot i höstens matcher i NHL. Han spelade fram till två mål i Sharks 3–2 seger över Buffalo Sabres. Rasmus Ristolainen spelade nästan 27 minuter i Buffalos försvar.

Koivu punkterar i tomt

Minnesota Wild tog sin första seger för säsongen när laget besegrade Chicago Blackhawks med 5-2. Minnesotas lagkapten Mikko Koivu gjorde sitt andra mål för säsongen när han slog pucken i tom bur i slutet av matchen. Se målet via denna länk!

Koivu fick närmare 19 minuter speltid vilket var tredje mest av Wilds anfallare. Lagkamraten Mikael Granlund spelade inte på grund av skada.

Aleksander Barkov fick en assist – hans tredje för säsongen – i Florida Panthers 5–2 seger över St. Louis Blues. Barkov spelade över 21 minuter, näst mest av alla lagets anfallare.

Rinne premierad

Målvakten Pekka Rinne var en av stjärnorna för kvällen när Nashville slog Dallas med 4–1. Rinne räddade 30 av 31 skott i segermatchen och valdes till matchens tredje bästa spelare. Dallas finländska backduo Esa Lindell och Julius Honka spelade drygt 22 respektive 14 minuter utan att få några poäng. Se matchens höjdpunkter via denna länk!

Svårt för Niemi

Pittsburgh förlorade mot Tampa med 4–5. Såväl backen Olli Määttä som målvakten Antti Niemi fick var sin assist i matchen. Niemis sejour i Pittsburgh har ändå börjat allt annat än hoppingivande. I sin första match för de regerande Stanley Cup-mästarna stod han i vägen för bara 13 puckar medan fyra slank i mål. Mot Tampa Bay släppte han in fem mål. Den här gången hade han i alla fall hyfsade 29 räddningar. Pittsburgh har släppt in flest mål i hela NHL: 22 stycken det vill säga fyra mer än Buffalo som släppt in näst mest.

Patrik Laine var tillbaka i målform i Winnipegs bortamatch mot Vancouver. Han gjorde Winnipegs andra mål – sitt andra för säsongen – när laget besegrade Vancouver med 4–2. Motståndarlagets anfallare Markus Granlund har inte ännu öppnat poängsaldot i höst.

I matchen mellan Arizona och Detroit fick Arizonamålvakten Antti Raanta spela en period och det gjorde han med den äran: han räddade alla nio skott. Efter öppningsperioden kände han av en skada i nedre delen av kroppen och byttes ut mot Louis Domingue. Detroit lyckades fyra gånger i målskyttet och vann med 4–2.

Finländarna, NHL 12.10.2017

Patrik Laine, Winnipeg: 1+0, +2, 13:46

Markus Granlund, Vancouver: -, +1, 15:10

Mikko Koivu, Minnesota: 1+0, +1, 18:39

Joonas Donskoi, San Jose: 0+2, +2, 12:18

Rasmus Ristolainen, Buffalo: -, -1, 26:56

Pekka Rinne, Nashville: 30/31 räddningar, 60:00

Julius Honka, Dallas: -, -1, 14:37

Esa Lindell, Dallas: -, -1, 22:33

Aleksander Barkov, Florida: 0+1, +1, 21:19

Olli Määttä, Pittsburgh: 0+1, -1, 17:31

Antti Niemi, Pittsburgh: 29/34 räddningar, 0+1, 58:52

Antti Raanta, Arizona: 9/9 räddningar, 20:00