Filmrecension: Dokumentären om hur Pertti Kurikan Nimipäivät faller i bitar

Tokasikajuttu är uppföljaren till succédokumentären Kovasikajuttu och i den här filmen följer man med bandets tre sista år med många sorger och tvister.

“Är den lika bra som den första?“

Det är väl den första och viktigaste frågan när vi talar om Tokasikajuttu, den uppföljande dokumentären till succén Kovasikajuttu från 2012.

Vi ska återkomma till den saken i detalj men i korthet kan jag säga att filmen nog är närapå lika så bra som ettan.

Tokasikajuttu är litet deppig, men rolig också, så man får sig ett gott skratt när man följer med alla stolligheter de råkar ut för.

Men det är en ganska vemodig film.