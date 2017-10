Klubbikonen Carragher: Ser inte Liverpool ta ligatiteln på länge

Liverpool sladdar redan i Premier Leagues tätstrid. I en krönika skriver Jamie Carragher att ribban är satt för högt för klubben. ”Jag är inte övertygad om att Jürgen Klopp någonsin kan vinna en ligatitel här.”

I morgon spelar Liverpool mot mångåriga rivalen Manchester United i Premier League. Efter en svajig start på säsongen har Liverpool inte råd att förlora.

En förlust på Anfield skulle sätta ”Reds” i en rävsax. Då skulle avståndet upp till United vara tio poäng – efter åtta omgångar.

Jürgen Klopp har mött kritik efter poängtappen i september, men tysken säger att han är rätt man för jobbet.

– Om de skulle sparka mig nu tror jag inte det finns många tränare som skulle göra ett bättre jobb. Det är mycket kvar och vår uppgift är att kriga för varje poäng, säger han inför stormötet.

Klopp har inte kastat in handduken i titelstriden, men han har en omöjlig uppgift framför sig – åtminstone om man ska tro Liverpoolikonen Jamie Carragher.

I en kolumn för tidningen The Telegraph skriver Carragher att det inte är realistiskt för Liverpool att tro på en ligatitel.

– Liverpool kommer inte att ta hem titeln den här säsongen. Jag är inte övertygad om att Jürgen Klopp någonsin kan vinna en ligatitel här. Jag ser inte Liverpool göra det på länge. Det är inte lämpligt att utvärdera en Liverpooltränares tid utgående från om han vinner ligan.

Carragher har ett huvudargument: Liverpool kan helt enkelt inte utmana framför allt Manchester United, Manchester City och Chelsea som klubbar.

– Har jobbet som tränare i Liverpool blivit engelsk fotbolls omöjligaste sett till förväntningarna? United, City och Chelsea har en ekonomisk styrka och vinnarkultur som Liverpool inte har. Jag tror inte Liverpools ägare kan vara lika kraftfulla på transfermarknaden.