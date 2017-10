På tv idag: PK-35 och HJK gör upp om cupguldet

Det ena laget har nyligen förlorat kampen om ett mästerskap och det andra har nyligen vunnit en efterlängtad medalj. Där är premisserna när PK-35 och HJK gör upp i finalen i Finlands Cup i fotboll i Vanda.

PK-35–HJK, kl. 11.50–14.00 i Yle TV2 och på Yle Arenan

(eventuell förlängning och eventuella straffar visas på Yle Arenan)

Säsongens sista match ställer seriens silverlag mot seriens bronslag i en lunchmatch i Myrbacka. Bägge lagen får ta sig en rejäl funderare på hur man laddar upp inför och tränar med tanke på den tidiga avsparken, som rent fysiologiskt utgör en liten utmaning.

För PK-35 handlade ligasilvret förra helgen om en gigantisk besvikelse, när gulddrömmarna raserades i sista minuten av seriefinalen mot FC Honka.

För HJK handlade bronset om en vunnen medalj. Inte nog med att laget vände underläget mot TPS under säsongens sista fem minuter, Finlands mest framgångsrika damlag lyckades dessutom knipa sin första medalj sedan år 2012.

Bägge lagen stod alltså för ett trendbrott i damligan i fotboll, ett negativt och ett positivt. PK-35 är inte längre mästare medan HJK igen är ett medaljlag.

PK-35 inledde sitt cupäventyr med att slå NJS med 6–0 och öste sen in tio bollar mot HPS.

Kvartsfinalen mot JyPK blev en jämn historia, som PK-35 vann tack vare ett sent 2–1-segermål av Ashley Riefner.

Sent avgörande blev det också i semifinalen i Karleby, när Kaisa Collin gjorde segermålet 10 i den 89:e matchminuten.

HJK lottades in direkt i omgång två och ställdes mot division tre-laget FC Lapa.

Segern med 19–0 där följdes upp med en 4–0-seger över Ilves i kvartsfinalen och en 2–0-seger över FC Honka i semifinalen.

HJK har således inte släppt in ett enda mål under sin väg till cupfinal.

Lagen har mötts totalt fyra gånger under säsongen 2017. I en träningsmatch före säsongen var PK-35 förkrossande överlägset och vann med 4–0.

I grundserien lyckades lagen vinna sina respektive hemmamatcher med 2–0 och i den övre slutserien den 6 september vann PK-35 på bortaplan i Tölö med 2–0.

PK-35 har alltså vunnit tre av lagens fyra tidigare möten i år och får i statistikens ljus gälla som favorit.

HJK är med sina 15 cuptriumfer landets mesta mästare, men det väger lätt när PK-35 spelat, och vunnit, fyra cupfinaler under 2010-talet.

Senast lagen möttes i cupfinal var 2013, den gången var PK-35 bättre med siffrorna 2–0.

1. Målvaktsduellen – en av vårt lands bästa genom tiderna mot en 16-åring, upplägget i mötet mellan HJK:s Minna Meriluoto och PK-35:s Emma Immonen är onekligen fascinerande.

Meriluoto är en stabiliserande faktor bakom ett rutinerat mittbackspar medan Immonen är ett osäkerhetsmoment maskerat i ett stort framtidslöfte.

2. Kaisa Collin – ifjol gjorde hon 19 mål i ligan för HJK, i år har hon gjort 20 mål i ligan för PK-35. Nu ställs hon mot sina forna lagkamrater igen och förväntas leverera.

Collin har inte lyckats näta i någon av tävlingsmatcherna mellan PK-35 och HJK under den här säsongen, och vill HJK erövra klubbens 16:e cuptriumf genom tiderna är en av nycklarna definitivt att hålla produktionen på noll för den sylvassa 20-åringen Collin.