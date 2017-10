Slutet för IS i Raqqa är nära

Den kurdiska YPG-gerillan uppger att staden Raqqa i norra Syrien kan komma att slutligen befrias från terrorgruppen IS redan i dag, lördag eller i morgon. En talesman för den USA-ledda alliansen är litet försiktigare och vill inte ange någon exakt tidpunkt för segern.

- Striderna fortsätter i al-Raqqa. Daesh (Islamiska staten) står på randen till att krossas. I dag eller i morgon kan staden vara befriad, sade YPG-gerillans talesman Nouri Mahmoud till nyhetsbyrån Reuters.

YPG-gerillan är den viktigaste gruppen i den USA-stödda kurdisk-arabiska alliansen SDF som strider mot IS i Raqqa.

Uttalandet för en amerikansk talesman för alliansen är försiktigare.

"Vi väntar oss fortfarande svåra strider under de kommande dagarna och vi kommer inte att ange någon tidpunkt för när vi tror att IS kommer att vara helt besegrade i Raqqa, skrev översten Ryan Dillon i ett mejl till Reuters.

IS-krigare med familjer bussas ut ur Raqqa

Aktivistgruppen Raqqa is Being Slaughtered Silently, som motsätter sig IS-styret i staden, uppgav på lördag morgon att tiotals bussar hade kommit in i Raqqa under natten.

Enligt aktivisterna steg de syriska IS-krigarna med familjer ombord på bussarna och de ska redan ha lämnat staden.

Det uppger också Syriska människorättsobservatoriet (SOHR) med hänvisning till lokala ögonvittnen.

Enligt de här källorna pågår det förberedelser för att också få de utländska IS-krigarna att kapitulera och lämna staden.

Oklart vart IS-krigarna transporteras

SOHR uppger att de syriska IS-krigarna har evakuerats enligt en överenskommelse mellan den USA-ledda koalitionen SDF och IS.

Det är oklart vart IS-krigarna och deras familjer förs.

I tre år har Raqqa varit det självutnämnda "kalifatets" och terrororganisationen IS huvudstad i Syrien.

SDF inledde sin "slutoffensiv" mot Raqqa redan i juni.

