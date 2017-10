Vardagliga foton på vanliga svenskar som lever vanliga liv - utställning utmanar Trumps bild om oroligt Sverige

Fotoutställningen "Last night in Sweden" har väckt mycket uppmärksamhet på Fotografiska i Stockholm. Utställningen är ett svar på Donald Trumps påstående att Sverige har blivit oroligt för att landet tagit emot så många flyktingar.

32 fotografier försöker beskriva hur Sverige ser ut i dag, från norr till söder. Det är stad och landsbygd, unga och gamla mänskor, vardag och fest och några udda fritidsintressen.



Liten flicka sitter i sin pappas knä i köket och matar en tam ren med knäckebröd. Bild: Izabelle Nordfjell

Stockholmaren Christer Lampa vill se utställningen av politiska skäl, berättar han.

Men utställningen berör honom mer än han hade kunnat föreställa sig på förhand: på ett av fotografierna från Tornedalen får han syn på sin gamla folkskollärare Märta. Hon sjunger i en kör på det äldreboende där hans 87-åriga mamma bor.

- Det blev väldigt känslosamt. Det är en otrolig trygghet att se sin gamla lärarinna. Och jag vet att där sitter min mamma och lyssnar, och hon tycker om kören, säger Lampa.



En ung pojke kör en gammal amerikansk bil, på flaket sitter en vuxen med ryggen till. Bild: Pavel Koubek/Icon Photography

Lampa tycker att utställningen visar att det finns många olika bilder av Sverige och att landet är en del av alla människor som bor här.

- Oberoende av varifrån vi kommer eller vad vi gör här eller vilka vi är, utan oss alla skulle Sverige inte vara Sverige. Donald Trumps bild blir naturligtvis vansinnigt fel.

Det var i vintras som president Trump hävdade att det är väldigt oroligt i Sverige, på grund av alla flyktingar som landet har tagit emot. "Look what happened in Sweden last night!", sa han då.



En kvinna med födslovärkar står på knä vid en säng och håller en annan kvinna i handen. Bild: ANETTE NANTELL

Ullabeth Lind från Leksand tycker att utställningen om Sverige är en skön paus i det stora bildflödet på Fotografiska.

- Efter att ha sett alla salarna med bilder från olika krig kändes det skönt att komma in här. Här är det lugnt och mysigt, skrattar Lind.

- Motsvarar utställningen din bild av Sverige?

- Ja, det tycker jag. Vi har ju så många olika delar i Sverige. Långt upp i norr är det ganska lugnt och sansat, men i mera söderut, i Stockholm, Göteborg och Malmö är det annorlunda.



Hund tittar in i en lägenhet med en massa skor i tamburen. Bild: Paul Hansen

Lahtisbon Tomi Honkanen är i Stockholm för en konsert och passar på att se utställningen samtidigt.

- Jag har alltid har tänkt att Finland och Sverige är ganska lika varandra och därför är det intressant att se hurdana bilder som visas av Sverige.

- Tycker du fortfarande att länderna är lika?

- Ja, faktiskt. Sverige har mera invandrare och det syns också i gatubilden här i Stockholm, men annars är länderna ganska lika, säger Honkanen.

Utställningen på Fotografiska i Stockholm pågår fram till den 29 oktober.