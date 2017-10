Filmen Yösyöttö vann pris för bästa film under filmfestival i New York

Filmen Yösyöttö som har varit i rubrikerna för att Finnkino inte visar den har vunnit pris för bästa film under Nordic International Film Festival.

Filmen vann priset i kategorin "Best Nordic Feature 2017". Själva festivalen ordnades under veckoslutet i New York.

Yösyöttö visades under festivalen med sitt engelska namn "Man and baby".

Filmen Yösyöttö visas inte på Finnkinos biografer på grund av att de vill ha en större andel av biljettintäkterna än vad filmmakarna var beredda att ge.

Finnkino har så gott som monopol på biografer i Finland med en marknadsandel på 70 procent. Dessutom har de lokala monopol i de större städerna i landet där deras marknadsandel rör sig mellan 90-100 procent.