Finländska krigare deltar i slutoffensiven mot Raqqa - läs Svenska Yles intervju med en av dem

Den finländska fänriken "Bagok Kullervo" väntar nu på de sista striderna mot IS i Raqqa. På söndag förmiddag när Svenska Yle var i kontakt med honom sade han att det ännu var lugnt vid fronten. Kullervo, som åkt till Syrien som frivilligsoldat, slåss med de kurdiska styrkorna mot terrorgruppen IS.

Det plingar till i telefonen. Det är redan över en månad sen jag första gången försökte få kontakt med Bagok Kullervo. Han strider i de kurdiska YPG - styrkornas led som får stöd från USA.

Meddelandet kommer från Raqqa där slutoffensiven pågår mot IS. Raqqa skulle bli Kalifatets huvudstad men nu tyder allt på att IS tvingas dra sig tillbaka.

- Slutet är nära, vi väntar nu bara på de sista striderna, säger den 29 -åriga finländska krigaren.

Han beklagar att han inte har haft internet till sitt förfogande för att svara på mina meddelanden tidigare.

- Det är sällan jag har möjlighet att komma åt internet här i Raqqa. Men nu är det vår tur att vila upp oss. Den andra gruppen i vår pluton är vid frontlinjen. Snart rycker vi ut igen.

"Bagok Kullervo" är hans nom de guerre (krigarnamn). Han har åkt till Syrien för att befria de civila som lever under IS skräckvälde.

- De civila som lyckats ta sig ut från de IS-kontrollerade områdena är i dåligt skick. Hos oss får de all hjälp de behöver.