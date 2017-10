Harvey Weinstein utesluts ur Oscars-akademin: Vi tolererar inte längre den här sortens beteende

Bild: BACKGRID, Inc./All Over Press

Harvey Weinstein grimaserar illa mot kameran. Bild: BACKGRID, Inc./All Over Press

Den amerikanske filmproducenten Harvey Weinstein utesluts ur akademien The Academy of Motion Picture Arts and Sciences .

Den amerikanska filmakademien, som delar ut Oscarspriser, fattade sitt beslut efter ett krismöte.

I motiveringen sägs det bland annat att "vi gör detta inte bara för att ta avstånd från någon som inte är värd sina kollegers respekt. Vi vill också sända ett budskap om att det är slut på den era som ignorerade den här typens skamfulla trakasserier och sexuella beteende inom vår industri."

Kvinnor har trätt fram med anklagelser

Flera kvinnor som har jobbat med Harvey Weinstein har under den senaste tiden trätt fram och berättat om sexuella övergrepp och våldtäkter som Weinstein sägs ha varit skyldig till i trettio års tid.

Hittills har hans beteende varit en känd "hemlighet".

Weinstein själv har nekat till de våldtäktsanklagelser som riktats mot honom.

Kvinnornas berättelser om hans agerande har dock duggat tätt under den senaste tiden.

Han uppges dock flera gånger ha kommit undan med privata ekonomiska uppgörelser med kvinnor som klagat.

Det finns också uppgifter om ett arbetsavtal som dikterar villkoren för ekonomiska uppgörelser som Weinstein tvingas till om han beter sig illa.