Två mål på åtta sekunder – ny seger för Jokerit

Det tog 38 minuter innan Jokerit lyckades få hål på Salavat Julajev Ufa. Då gjorde laget två snabba mål och knep sin 14:e raka seger i KHL.

Jokerit var i dag tillbaka i hemmaborgen efter en liten bortaturné som gav tre raka segrar och nytt klubbrekord. På hemmaplan fortsatte framgångarna, Jokerit besegrade Salavat Julajev Ufa med 2–0.

– Ufa är ett bra lag och vi är glada att vi vann, säger Jokerits tränare Jukka Jalonen till Viasat efter matchen.

Salavat Julajev Ufa som tränas av Erkka Westerlund stod emot i 38 minuter men då avgjordes matchen på några sekunder.

Först vispade Brian O´Neill in 1–0 och direkt efter tekningen satte Peter Regin 2–0. Danskens mål var av den turligare sorten då pucken gick in via den tidigare Jokeritbacken Philip Larsen.

Ryan Zapolski räddade 18 skott och höll nollan för tredje matchen i rad. Zapolski har nu hållit sitt mål rent i 194 minuter och 46 sekunder.

– Spelarna gör ett riktigt bra jobb och motståndarna får inte så många chanser. På de chanser som kommer så plockar Zapolski puckarna, säger Jalonen.

Resultat:

Jokerit – Salavat Julajev Ufa 2–0

38.03 1–0 Brian O´Neill (Tolvanen, Ikonen)

38.11 2–0 Peter Regin (Joensuu)