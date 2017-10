Ahlnäs: Luften har pyst ur VPS-ballongen – marginalerna borta efter nattsvarta hösten

Sol, sommar, Europa League-eufori. Det där är tre månader sedan. Då var då, nu är nu. VPS har fallit fritt genom fotbollshösten. Är det faktiskt rätt att stånga sig blodig för en identitet?

Från himmel till helvete. Petri Vuorinens resa från en fotbollsideolog i finländsk framkant till en naiv fotbollstränare i stormens öga är snudd på fascinerande.

I går gick VPS segerlöst för fjortonde gången i följd i fotbollsligan. Fjortonde gången. I följd.

I dag firar VPS tre månader utan att ha tagit tre poäng.

I morgon måste verkligen den viktiga fotbollsdiskussionen sjösättas i Österbotten. Är det rätt att stånga sig blodig för sin identitet?