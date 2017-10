Malmö FF:s stora dominans: Fjärde guldet på fem år klart

Malmö FF är svensk mästare i fotboll. Den allsvenska dominanten vände mot IFK Norrköping – och nu är femte guldet på 2010-talet hemma.

Tre poäng i kvällens bortamatch skulle räcka för att Malmö FF:s del. Den skånska guldjakten hade nått Norrköping – och nu har guldfesten knappt startat.

MFF hamnade i tidigt underläge, men direkt efter paus kom serieledaren ut och visade varför laget blir svensk mästare. Carlos Strandberg satte kvitteringen och Lasse Nielsen blev guldskytt.

Mittbacken skickade in sitt första mål i MFF-tröjan i precis rätt ögonblick. Dansken styrde in en hörna till 2–1 och när Anders Christiansen prickade in 3–1 i slutminuterna var det definitivt klart.

Därmed punkterade Malmö guldstriden med tre omgångar kvar. Mästaren leder med tio poäng ner till AIK och säkrade sitt tjugonde guld genom tiderna.

– Det här är extra speciellt eftersom det är det tjugonde, men det är svårt att jämföra gulden, säger MFF-kaptenen Markus Rosenberg till C More.

Stor MFF-dominans

MFF har hållit allsvenskan i ett tydligt grepp under det senaste decenniet. Guldet är Skåneklubbens femte på 2010-talet – och det fjärde på de fem senaste säsongerna.

Bortsett en tung ligasäsong 2015, då IFK Norrköping blev skrällmästare, har MFF varit loket i svensk klubblagsfotboll. Utöver framgångarna på hemmaplan har MFF även skaffat sig ett ekonomiskt försprång till sina konkurrenter tack vare två Champions League-gruppspel, 2014 och 2015.

– Det är så jävla skönt. Vi har krigat hela säsongen och får kvitto på att vi är bäst. Det är inte så mycket att snacka om i dag och inte under säsongen heller. Vi är det bästa laget och vinner välförtjänt, säger backen Anton Tinnerholm.

Bara att buga inför mesta mästarna från Malmö. På så väldigt många sätt ett föredöme till fotbollsförening. — Erik Niva (@ErikNiva) October 16, 2017

Tio senaste svenska mästarna:

2017: Malmö FF

2016: Malmö FF

2015: IFK Norrköping

2014: Malmö FF

2013: Malmö FF

2012: Elfsborg

2011: Helsingborg

2010: Malmö FF

2009: AIK

2008: Kalmar FF