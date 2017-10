Maratonmiraklet i München – Janne Holmén visste redan som sjuåring vad han ville

Holmén leder vid fem kilometer, vid tio, vid tjugo och trettio. Där har han fortfarande med sig norrmannen Karl Johan Rasmussen, som sedan är tvungen att släppa.

Han orkar inte med.

Ingen orkar.

De stora namnen bakom inser allvaret för sent. De försöker ta in försprånget, som bara ökar. Ingenting stoppar Janne Holmén som grimaserar när han löper in på stadion.

Kroppen är fullkomligt utpumpad, med det stör inte. Efter en fördomsfritt och perfekt avvägt lopp korsar han mållinjen som överlägsen Europamästare på tiden 2.12,14, en dryg minut före tvåan.

Janne Holmen berättar om guldreceptet i Sportmagasinet hösten 2002:



– Jag var rejält trött men när man springer för guld orkar man kämpa för att hålla ihop det den sista biten. Men jag höll precis den fart som jag hade planerat och det höll hela vägen in, säger Holmén nu femton år senare.

Hur stor var uppståndelsen kring dig efter guldet?

– Den var riktigt stor, vilket det väl alltid är när någon vinner medalj i ett internationellt mästerskap. Men den här medaljen kom dessutom totalt överraskande för hela, eller åtminstone största delen av Idrottsfinland.

– Jag hade ju i och för sig på presskonferensen innan sagt att min målsättning är att springa på 2.12 och det prickade jag ju rätt bra, så den biten borde inte ha varit en överraskning för dem som hade förstånd att lyssna.

Han ler och tillägger:

– Men att det skulle bli en guldmedalj tror jag det var väldigt få som hade förutsett – och det bidrog till att det blev en väldig uppståndelse.