FN-toppen Laura Londén: Jämställdhet kan rädda världen på 13 år

FN:s mål för hållbar utveckling: att utrota fattigdom och ojämlikhet, kan bara uppfyllas om kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa förbättras, säger Laura Londén, chef för FN:s befolkningsfond UNFPA. Men vägen dit är lång, i dag släpper UNFPA en rapport som visar på allt större ojämlikhet mellan könen i utvecklingsländer.

Det är speciellt kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter i utvecklingsländer som blivit sämre.

Enligt Laura Londén, FN:s biträdande generalsekreterare och vice generaldirektör för befolkningsfonden UNFPA, är trenden speciellt oroväckande eftersom kvinnornas utsatta ställning får konsekvenser för hela samhället.

- Är du en flicka i tonåren som blir gravid så förändrar det hela livet. I vissa länder blir det svårare eller omöjligt att fortsätta i skolan, du får inget jobb och kan inte tjäna pengar. Det är inte bara du utan din familj, hela samhället och det i långa loppet ekonomin som påverkas, säger Londén.

Brister i kvinnors reproduktiva rättigheter är ett knepigt problem att lösa. För att förbättra kvinnors sexuella hälsa krävs utbildning, men till exempel oönskade graviditeter leder ofta till att unga kvinnor är tvungna att hoppa av skolan.

- Ojämlikheten är speciellt grym, eftersom den har flera dimensioner som föder på varandra. En orsak till ökad ojämlikhet kan samtidigt vara en konsekvens av den, säger Londén.

FN satte år 2015 upp 17 ambitiösa mål för hållbar utveckling som ska uppnås innan 2030. Bland annat ska fattigdom, smittsamma sjukdomar och våld mot kvinnor utrotas.

Enligt Londén är bättre reproduktiv och sexuell hälsa nyckeln till att nå också de andra hållbarhetsmålen, speciellt de som berör fattigdom, jämställdhet och hälsa.

- Om vi inte ser till att kvinnor och flickor har rätt att besluta över sitt eget liv och sin kropp kan vi inte nå de andra målen.