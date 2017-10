Ingen vill ha medelmåttliga antikviteter i dag

Vita hem och få prylar, kombinerat med en kvalitetsmedvetenhet hos kunderna har gjort det svårt att hitta köpare till vanliga antikviteter.

Christian Petander kommer från en militärsläkt. Hans far var samlare och själv samlade Christian Petander militaria och frimärken som barn.

För sju år sedan öppnade han en fin, liten antikaffär i Vasa. Här blickar Mannerheim ner på oss från väggen och utmärkelser från krigen samsas med designglas och smycken.

Likt andra antikhandlare konstaterar han att det går dåligt att sälja antika möbler just nu.

Folk vill inte ha så många möbler

- En orsak till det här är att folk har mycket färre möbler i dag än förr, man vill inte trycka in för många möbler i sina hem, säger Christian Petander.

Dessutom importerades mycket möbler från Sverige för tio, femton år sedan. Christian Petander anser att marknaden är mättad.

Men om du har allmogeskåp av mycket fin kvalitet, som ett Björköskåp eller Vöråskåp, då kan du göra bra affärer.

Ingen vill ha mörka hem idag

- I de vita hem som länge varit på modet vill folk på sin höjd ha något enstaka antikt föremål, och där fungerar de vackra allmogeskåpen fint.

Men det är inte lätt att sälja mörka möbler i Chippendalestil eller liknande. Ingen vill ha mörka hem i dag.

Bra design säljer alltid

Annat som kan gå att sälja är roliga föremål som kryddar inredningen. Lampor, en gammal gitarr, en radio. Bra ljusstakar säljer också. Men här finns ingen tydlig trend.

Vad som däremot är trend i dag är finländsk femtio- och sextiotalsdesign i gott skick. Kunderna är unga och kvalitetsmedvetna.

Paavo Tynells lampor eller Tapio Wirkkalas och Kaj Franks designglas hittar lätt nya ägare. Också Arteks och Ilmari Tapiovaaras möbler från samma tid intresserar kunderna.

Lättare hitta köpare till dyra föremål

- Det finns många samlare och det är lätt hitta köpare för dyra saker i dag, säger Christian Petander vars kunder till största delen består av samlare.

Om du har en bra grej, oberoende av om det är militaria, konst eller antikviteter, om kvalitén är bra så går det att sälja. Svårast är det sälja saker som har ett pris på under hundra euro.

Inredningsföremål i Tuija Nabbs inredningsbutik. Inredningsföremål i Tuija Nabbs inredningsbutik. Bild: Svenska Yle/Jessica Morney

I inredningsbutiken

Som något av en motsats till antikhandelns återanvändning och föremål med lång livslängd, säljer inredningsbutiker trendkänsliga konsumtionsvaror.

- Vi vill sälja snabba lösningar, inredningsartiklar som snabbt förnyar och piffar upp ett hem, säger Tuija Nabb, delägare sedan 14 år tillbaka i en inredningsbutik i Vasa som säljer inredning i skandinavisk stil.

Kuddar, mattor, doftljus, lyktor med mera hör till utbudet i Tuija Nabbs butik.

Hit kommer familjer som vill få in lite fredagsmys i heminredningen, säger hon, eller kunder som behöver en ”quick fix” till hemmet om gäster är på kommande.

Istället för att tapetsera eller skaffa en större lägenhet kan man komma hit och köpa något fint föremål.

Nytillverkat i gammal stil intresserar mindre

Stilar som tangerar det antika har länge varit populära, som shabby chick, lantlig inredning och industristil.

Nytillverkade föremål i gammal stil har också länge varit en viktig del av utbudet i Tuija Nabbs butik.

Även de kunder som har modernt och minimalistiskt inredda hem vill gärna ha något föremål i gammal stil.

Takkronor med kristall och stearinljus, bordslampor med trevliga skärmar, mattor och doftljus hör till sådant som kunderna gärna mjukar upp inredningen med.

Äldre föremål hittar man billigt på Facebook och loppis

Och den som vill ha äkta, äldre föremål hittar sådana på Facebook och loppis för en billig peng, funderar Tuija Nabb.

Men också inom heminredningsbranschen märks det att den antikinspirerade, lantliga stilen börjar tappa mark. På mässor finns inte längre lika många föremål i gammal stil som tidigare, säger Tuija Nabb.

Grönt och sammet höstens trender

- När det gäller höstens inredningstrender så går trenden allt mer mot en mjukare inredning, med mer färger som skapar hemtrevnad.

Tuija Nabb har varit delägare i en inredningsbutik de senaste 14 åren. Tuija Nabb har varit delägare i en inredningsbutik de senaste 14 åren. Bild: Svenska Yle/Jessica Morney

Sammet har varit hett under det senaste året och nu märktes det på inredningsmässan Formex i Stockholm i augusti att sammetssoffor kommer starkt.

När man talar om sammet med en finländare far tankarna ofta till 70-talets sammet

- När man talar om sammet med en finländare far tankarna ofta till 70-talets sammet, och därför vill man kanske inte ha en hel sammetssoffa, konstaterar Tuija Nabb. Men kunderna vill gärna ha gardiner och kuddar i sammet.

Sammetskuddar är just nu så populära att efterfrågan är större än vad leverantörerna hinner med. När något är trend så vill alla kunder ha just det, och den mest populära färgen i hela Norden just nu är grönt.

Vad styr trenderna inom heminredningen?

- Inredningstrenderna följer klädtrenderna, berättar Tuija Nabb. Är det trend inom modet med grönt, då är det också inom heminredningen. Impulserna kommer från stora världen, från England och Frankrike.

Men finländarna är sådana till naturen att de följer samma mönster som grannen eller kompisen. Målar hen väggarna grå, så målar också jag mina väggar grå.