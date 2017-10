Kurdisk-arabiska SDF tog över IS "huvudstad" Raqqa

USA-stödd milis har helt och hållet tagit över staden Raqqa i Syrien från terrororganisationen Islamiska staten IS.

Enligt det syriska observatoriet för mänskliga rättigheter har den arabisk-kurdiska milisstyrkan SDF (Syrian Democratic Forces) med stöd av USA tagit över området.

Den kurdiska YPG-gruppen placerade sin flagga mitt på stadion Aswad i dag efter att striderna hade avslutats.

Alliansen, som har bekämpat IS i området sedan juni, tog redan för några dagar sedan över nästan hela staden.

IS intog Raqqa 2014. Staden har varit en stark symbol för IS - och var enligt IS ”kalifatets huvudstad”.

Hustrun till en misstänkt IS-krigare håller sitt barn efter att hon flytt centrum av Raqqa. Bilden är tagen den 8 oktober, då hon väntar på att bli förhörd av SDF. Bild: AFP / Lehtikuva

En del IS-anhängare tilläts under veckoslutet ta sig ut ur staden.

Det är oklart hur många IS-krigare som har evakuerats.

Evakueringen har skett i enlighet med en överenskommelse mellan IS och SDF. Överenskommelsen hade medlats fram av lokala sunniarabiska klanledare som har kontakter både inom IS och SDF.

Läs mera: Finländska krigare deltar i slutoffensiven mot Raqqa - läs Svenska Yles intervju med en av dem Den finländska fänriken "Bagok Kullervo" väntar nu på de sista striderna mot IS i Raqqa. I förmiddags när Svenska Yle var i kontakt med honom sade han att det ännu var lugnt vid fronten. Kullervo, som åkt till Syrien som frivilligsoldat, slåss med de kurdiska styrkorna mot terrorgruppen IS.

YPG är den största kurdiska milisen i Syrien Kurdisk YPG-krigare utanför Raqqa. Bild: EPA/YOUSSEF RABIE YOUSSEF

Folkets försvarsenheter Folkets försvarsenheter YPG grundades 2004 som en militär gren av det kurdiska vänsterpartiet PYD i Syrien. Det finns flera beväpnade kurdiska styrkor i Syrien som bekämpar terrorgruppen IS. YPG är den enskilt största av dem med cirka 50 000 soldater. YPG vann sin största enskilda seger över IS vid Kobane 2015. Började då få flygunderstöd av den USA-ledda koalitionen mot IS. Ingår som dominerande part i den större grupperingen Syriska demokratiska styrkorna SDF som är en multietnisk allians för att driva ut IS ur Syrien. YPG är till största delen kurdiskt, men lockar även en del araber och utländska frivilliga. Systerorganisationen Kvinnornas försvarsenheter YPJ värvar kvinnliga soldater och uppskattas ha drygt 20 000 stridande kvinnor. Soldater från YPJ tränar sluten ordning. Kvinnliga peshmergasoldater i Syrien. Bild: CC / Kurdishstruggle