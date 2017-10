Pärson tar ställning i kampanjen: ”Blev sport om vem som kunde ta på mina bröst”

Under en tid blev det en sport bland vissa män att hetsa varandra om vem som kunde ta på mina bröst eller rumpa på dansgolvet eller i baren. Jag slutade helt att gå ut. Det blev en vardag att män tog sig friheten att pussa på mig när de ville ha en bild och när de även tog nackgreppet log jag bara för att slippa tjafs. Det händer än idag att speciellt äldre herrar greppar tag i min nacke när de vill ta en selfie. Det går kalla kårar i hela min kropp!! NO MORE! #metoo #nomore

A post shared by Anja Pärson (@anjaparson) on Oct 17, 2017 at 12:43am PDT