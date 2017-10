Sanna är statist i filmen om Queen: “En otroligt viktig roll för mig”

När Sanna Helander såg Rami Malek som Freddie Mercury började hon skrika av iver. Det är det närmaste hon någonsin kommer att komma sin idol Freddie.

32-åriga Sanna Helander är uppvuxen i Jakobstad men bor nu i London där hon jobbar på sin skådespelarkarriär.

När jag träffar henne är hon i Vasa för att spela in långfilmen Blinkers och vi sitter i en lägenhet som sakta men säkert förvandlas till en inspelningsplats.

Rollen i Blinkers är viktig för Sanna och kan ge henne en skjuts framåt i karriären.

Rollen hon spelade några dagar tidigare, som statist i filmen Bohemian Rhapsody som handlar om bandet Queen, betyder egentligen ingenting för karriären, men betyder allt för Sannas inre.

- Jag har lyssnat på Queen sedan jag var nio. År 2013 fick jag för mig att jag skulle klä ut på på hans födelsedag. Det har jag gjort sedan dess, berättar hon.

Varje år, vid Freddie Mercurys födelsedag, förvandlar sig Sanna till Freddie. Sanna sminkad och utklädd så att hon liknar Freddie Mercury. Hon har mustasch och ett vitt linne. Bild: Privat

Sanna ser mest ut som Freddie när hon får ha mustasch, så hon väljer oftast stilen han hade under Live aid-konserten 1985. Processen att bli Freddie är som en helig liten ritual.

- Jag gör sminkningen och lyssnar på deras musik under tiden. Sedan fotar jag mig, och efter det tar jag bort allt. Jag går inte ut eller något, det är bara för min egen skull.

Skulle kunna betala för att få vara med

Queen har följt med Sanna genom hela livet och har varit till stor hjälp vid de stunder hon genomgått en förändring - som till exempel brutit upp med någon pojkvän eller flyttat till ett nytt ställe.

Jag skulle kunna spela en matta som ligger på golvet.

Hon får egentligen inte berätta något om filmen - varken vilken scen hon medverkar i eller i under vilket årtionde den utspelar sig, men kan i alla fall säga att det var en dröm att få vara med.

- Karriärmässigt är det här helt betydelselöst, men det är betydelsefullt för mig personligen. Jag skulle kunna spela en matta som ligger på golvet som alla trampar på, jag skulle vara med ändå.

Sanna säger att hon till och med skulle kunna betala för att få vara med. Så viktigt är det. Som tur är tvingas hon nu inte betala - i stället för hon till och med lön för att vara med.

Kostymörerna älskade stilen

Hur lyckas man då landa en roll som statist i en Hollywoodfilm? Jo, man skickar in ett foto. Så gick det i alla fall till när Sanna blev vald att medverka i Bohemian Rhapsody.

Sanna Helander 32 år, uppvuxen i Jakobstad men bor nu i London.

Jobbar på ett gym och som skådespelare.

Gör just nu en av rollerna i filmen Blinkers som görs av West Bay Entertainment. Inspelningarna sker i Österbotten.

Blinkers handlar om en man som tar lagen i egna händer när bilister inte använder blinkers. Sanna spelar rollen som Iris som bor ihop med sin bästa kompis. De gör allt tillsammans.

Var nyligen statist i filmen Bohemian Rhapsody som handlar om bandet Queen.

Älskar Freddie Mercury: ”Freddie var en outsider och jag har alltid känt mig som en sådan. Han var fri i sig själv och det har jag också känt igen mig i. Det finns en otrolig kraft i deras låtar som inte riktigt finns i någon annan musik."

I want to break free är en favorit när det kommer till låtar av Queen.

När det var dags för kostymprovning klädde hon sig i tidstypiska kläder - för att visa att hon var någon som tog det på allvar. Kostymörerna älskade hennes stil och hon fick använda sina egna skor under inspelningen.

Fick en mer framträdande roll

Av de cirka 200 statisterna lyckades hon också stå ut ur massan, vilket gav henne en mer framträdande roll. Nu finns det till och med en chans att hon syns i filmen.

- Jag var nästan den enda som faktiskt var ett Queen-fan. De andra såg det som ett jobb eller en rolig grej. När Rami Malek kom in som Freddie började jag skrika efter honom och ropa “Freddie!”.

Jag såg att Rami var lite blyg.

De andra statisterna stod tysta och något förvirrade tills de också stämde in i Sannas iver och började ropa efter Freddie.

- Jag såg att Rami var lite blyg, och tänkte att eftersom han ju ska bli Freddie så hjälper jag honom vidare i den situationen - genom att vara ett fan.

Skämtade med Rami under pausen

Sanna berättar att Rami passar bra i rollen som Freddie Mercury.

- Rami Malek har mjukheten och den försiktiga undertonen som Freddie också hade. Jag tror han är rätt val, säger hon.

Något bekant med posén? Det är ju en klassisk Freddie Mercury! Sanna Helander poserar som Freddie mercury, med en arm lyft uppåt och fingret pekar mot himlen. Bild: YLE / Ann-Catrin Granroth

Sanna pratade en del med Rami och skämtade också med honom under pauserna. De andra statisterna såg ibland förfärade ut och kunde kanske inte riktigt förstå hur hon vågade göra det, men Rami spelade med.

- Jag tyckte det var så fantastiskt att få vara där med honom. Det var det närmaste jag någonsin kommer att få vara med Freddie.

Inga telefoner under inspelningen

Under inspelningen fick statisterna inte ha med sig sina telefoner eftersom allt skulle se ut som den tidsepok som scenen utspelade sig i.

- Istället började vi prata med varandra, och spela kort. Alla var klädda i tidsenliga kläder. Det var som att slungas tillbaka i tiden.

Första dagen jobbade vi tolv timmar med bara en paus.

Trots att det var ett härligt jobb var det också tungt.

- Första dagen jobbade vi tolv timmar med bara en paus. Till sist var jag så trött att jag inte ens orkade bry mig om att Rami Malek var i närheten, säger Sanna.

Behöver uppmärksamhet

Att Sanna utmärkte sig som statist är egentligen inget förvånande. Hon är inte rädd för att synas och gör det gärna. Hon behöver uppmärksamheten.

- Jag har varit en performing monkey i hela mitt liv. Jag har ett stort behov av att visa upp mig. Det känns som om jag firar livet på det sättet.

Spelar roller för sig själv

Ända sedan Sanna var liten har hon älskat att spela roller. Hon kunde sitta framför en spegel, lyssna på Madonna och gråta. I fantasin var hon på sin älskares begravning.

Sanna har lätt för att gå in i sin egen värld och spela roller för sig själv. Sanna Helander sitter på ett fönsterbräde och tittar ut genom fönstret. Bild: YLE / Ann-Catrin Granroth

När hon skulle ta blodprov låtsades hon att hon var Brenda i tv-serien Beverly Hills, som väntade på ett besked om hon var HIV-positiv eller ej.

- Sköterskan blev orolig och frågade om jag var okej. Då sade jag att hon inte skulle bry sig, att jag bara skådespelar.

“Kalla mig Stefan”

En roll som i Sannas huvud skulle bli stor, men som blev något av en flopp, spelade hon när hon var runt tio år gammal.

Hon såg filmen Just one of the guys där en tjej klipper av sig håret för att alla ska tro hon är en kille. Sanna tyckte det var en fantastisk idé och gjorde så klart samma sak.

Men i verkligheten går det ju inte riktigt som på film.

- Jag kom till skolan och när mina kompisar frågade vad jag gjort sade jag bara att de skulle kalla mig Stefan. Jag bar också solglasögon, så jag trodde jag skulle lura alla. Men ingen gick ju på det.

Söker skamlöst uppmärksamhet

Sanna har fortsatt spela roller för sig själv även i vuxen ålder. Freddie är en del av det. Halloween är också viktigt - kostymen ska vara absolut perfekt.

Sanna Helander i en lägenhet som antagligen kommer att synas i filmen Blinkers. Sanna Helander som lutar sig mot en vägg. På väggen hänger små glödlampor på en girlang. Bild: YLE / Ann-Catrin Granroth

Hemma kan hon klä ut sig, fota sin look, lägga ut den på sociala medier, och sedan tar hon bort allt. Hon bjuder på sig själv på sociala medier, men kan också vara väldigt privat.

- Jag söker uppmärksamhet och jag ser ingen skam i det. Så länge jag erkänner att jag gör det. Men det ska vara när jag vill ha den. Jag vill ha allt eller inget.

Konsten att dansa fånigt

Just nu planerar Sanna dansvideor, och de blir hennes nästa projekt.

- Jag gör dem för mig själv men jag har faktiskt bestämt mig för att göra mitt Instagramkonto offentligt i samband med det.

Att dansa fånigt är en konst. Sanna Helander tar ett danssteg. Håller ut händerna. Bild: YLE / Ann-Catrin Granroth

Projektet är en fortsättning på Project suck – dansvideor hon publicerade på sociala medier för några år sedan.

Som namnet avslöjar visar de Sanna när hon dansar, och det är kanske inte alltid vackert, men det är med känsla.

- Jag har ett behov av att få vara fånig, så det överväger allt annat. Men när jag väl står där och ska filma så är jag jättenervös.

Roligt att se ut som en dåre

Förra gången hade Sanna hjälp av en kompis när hon filmade, men den här gången gör hon allt själv.

- Efteråt kunde jag titta på materialet och tänka att jag ser ut som en idiot. Men det känns så bra att få vara en idiot. Det är befriande.

Som sagt, en konst. Sanna Helander poserar som Freddie mercury, med en arm lyft uppåt och fingret pekar mot himlen. Bild: YLE / Ann-Catrin Granroth

Två av Sannas stora idoler inom skådespeleriet är Robin Williams och Jim Carrey. Hon tycker att de har haft, och har den där eftertraktade fånigheten i sig.

- Det är lite tabu att vara fånig. Ingen vill se fånig ut när den dansar och ingen vill heller sjunga dåligt - det är jättesårbart.

Sårbart för andra kanske men inte för Sanna. Hon tycker bara det är roligt.

- Jag gör allt för ett skratt. Det började väl redan när jag var runt tre år gammal och upptäckte att min pappa skrattade om jag fjantade mig, berättar Sanna.

En paus på några år

Sanna har studerat på Italia Conti Academy of Theatre Arts i London. Efter studierna gjorde hon en del skådisjobb till exempel i reklamfilmer.

Hon flyttade till sin dåvarande pojkvän i Stockholm men när förhållandet tog slut flyttade hon till Åbo för att umgås med familjen. Då tog hon också paus från skådespeleriet.

Efter ungefär tre år började ändå äventyrslustan knacka på och hon bestämde sig för att försöka på nytt.

- Det är lite ironiskt att flytta till London för att börja på min skådiskarriär, men så börjar den här istället. Men varför inte. Det är jätteroligt att göra något som är österbottniskt och som har med min bakgrund att göra.

Drömrollen är Lisbeth Salander

Filmen Blinkers, som spelas in i Österbotten, är Sannas första långfilm. Drömrollen är Lisbeth Salander i uppföljaren till The girl with the dragon tattoo, med David Fincher som regissör.

- Jag har hört att Rooney Mara har hoppat av och jag blir jättestressad av den tanken, för jag vill göra det så mycket. Det är min drömroll. Jag skulle göra det så bra.

Jag kan inte ens tänka på det. Jag blir jättestressad.

David Fincher är dessutom en av Sannas favoritregissörer.

- Jag kan inte ens tänka på det. Jag blir jättestressad, säger hon.

Först ska ändå de andra rollerna få se dagens ljus. Filmen om Queen, Bohemian Rhapsody, har premiär i december 2018, och Blinkers kommer förhoppningsvis ut i början av 2019. Vi väntar med spänning.