Abbalegenden Benny Andersson har fortfarande känsla för hitlåtar

Han skapade melodier som en hel värld har gått och nynnat på sedan mitten av 70-talet. Nu har han gett ut en soloskiva med låtar från hela sin karriär och samtidigt hittade han hemligheten bakom framgångarna.

Det är en fin höstdag i slutet av september 2017. Platsen är Skeppsholmen i Stockholm. Där har Benny Andersson sitt kontor, sitt arbetsrum och sin studio.

När vi skall hälsa upptäcker han att snusburken har blivit kvar i högra handen.

- Jag ber om ursäkt men det här är faktiskt den enda last som jag har kvar, säger han med ett litet finurligt leende.

I arbetsrummet där vi gör intervjun finns hans viktigaste verktyg. En flygel, en Synclavier som han komponerat alla musikaler på, samt ett dragspel.

Då han sätter sig ned vid den stora svarta flygeln och spelar sin första hitlåt Sunny girl som han skrev 1966 är det som tiden skulle stanna. Tonerna bara kommer trots att han knappt rör på händerna.

För lite substans i dagens pop

Mest lyssnar han på klassisk musik nuförtiden men vissa bra poplåtar går det inte att undvika.

- Roar med Katy Perry är en jäkligt bra poplåt. Soundet, bra röst och en fantastisk produktion men kanske inte så mycket substans i själva låtarna även om de är utmärkta inspelningar.

Men inte följer jag på det sättet med vad som händer längre för det är allt för mycket som jag helt enkelt inte fattar, säger Andersson.

Det som kräver övning är att få händerna att spela det som huvudet tänker

Farfar sålde huset och Benny fick piano

Som 70-åring kan man säga att Göran Bror Benny Andersson är tillbaka i ruta ett. Det var så här det började. Han var tio år då han satte sig ned vid det nyinköpta pianot för första gången.

Det var enbart han och instrumentet. Och hans nya skiva, Piano, är en form av musikaliska memoarer.

- Mina farföräldrar hade ett hus och när de flyttade till en lägenhet sålde de huset och gav 1000 kr till min syster och mig men det var mamma som bestämde att vi skulle köpa ett piano för pengarna, berättar Benny Andersson.

Musicerandet hade gått i släkten för både hans pappa och farfar var spelmän och som 6 åring fick också Benny sitt första instrument som var ett dragspel.

Kärleken till spelmansmusiken finns ännu kvar i blodet på honom.

På efterfesten till premiären för Kristina från Duvemåla i Helsingfors, gick Benny Andersson plötsligt upp på scenen och rev av Säkkijärven polkka tillsammans med Auli Ikonen och Henrik Wikström.

Som 14 åring fick han sin första elorgel. Sedan blev han medlem i bandet Elverkets Spelmanslag som trots namnet spelade engelska coverlåtar.

Det var på ett lite märkligt sätt som Benny Andersson kom med i Hep Stars.

Chauffören fixade plats i Hep Stars

Elverkets Spelmanslag spelade vanligtvis i hemknutarna men vid ett tillfälle hade de bokats för ett uppträdande litet längre bort, vilket betydde att de behövde hjälp med att transportera instrument och utrustning.

Den enda person som de kände och som hade en lämplig bil var Svenne Hedlund som då var solist i Hep Stars.

De var ett band på uppåtgående men de saknade fortfarande den där stora hitlåten.

Hedlund hade ingenting annat att göra den kvällen så han ställde gärna upp och hjälpte till. Han iakttog gruppen då de spelade och blev imponerad av den unga organisten i bandet.

Några veckor senare blev organisten i Hep Stars, Hans Östlund, i gräl med de andra orkestermedlemmarna. Man behövde en ersättare omedelbart.

Svenne Hedlund tänkte genast på Benny Andersson och 1964 började han turnera med gruppen.

Konvolutet till singeln Sunny girl med Hep Stars

Benny Andersson gav hela gruppen ett musikalskt lyft. Från att ha varit ett coverband som spelade låtar av Eddie Cochran och Rolling Stones, så började de tack vare Andersson, att få egna låtar upp på listorna.

På hitlåtarna Sunny girl och Wedding kunde man höra tydliga inslag från den klassiska musiken i Anderssons spel.

Jag råkade höra en portugisisk låt på radion igår som jag inte hade hört sedan slutet av 50-talet då den kom i radion. Och jag visste exakt hur den gick, jag kom ihåg hela melodin. ― Benny Andersson om sin förmåga att memorera låtar.

Under årens lopp har man gjort en mängd analyser av olika Abbalåtar. Många har hittat likheter till Bach som också är Benny Anderssons egen musikaliska husgud.

Pengarna spräckte Hep Stars

Gruppen blev något av Sveriges svar på The Beatles och de turnérade också i Finland.

Men trots de stora framgångarna så blev sagan om Hep Stars inte långvarig. De sålde otroliga mängder skivor, de fick hela 8 stycken guldskivor, men de misslyckades nästan totalt att hantera de stora inkomster som de hade.

En av de större finansiella katastroferna var filmen Habari-Safari som skulle spelas in i Afrika. Ett stort antal tekniker och personal samt naturligtvis bandet åkte iväg på två veckor bara för att konstatera att det inte fanns något manuskript.

Observera att Benny Andersson titulerades som främsta schlagerförfattaren i Sverige.

De kom hem tillbaka utan att ha mycket att visa trots att projektet blev dyrt.

Men största misstaget var att de inte hade betalat någon inkomstskatt på sina förtjänster.

I slutet av 1967 meddelade skattemyndigheterna att de hade en skatteskuld på 150.000 kr vilket var mycket pengar på den tiden.

En medellön i Sverige låg då på drygt 1000 kr i månaden.

Om det var något viktigt som Benny Andersson lärde sig efter åren med Hep Stars så var det att se till sina ekonomiska intressen. Hans bolag AB Nyckelbrädan (skojig översättning av keyboard), redovisade 2015 för tillgångar på en halv miljard kronor.

Pengarna skulle fortsätta att rulla in även om han inte spelade en endaste ton längre. Men trots det sitter han fortfarande några timmar per dag vid pianot.

Sedan kom Björn

Skatteskulderna ledde till att Hep Stars splittrades. Benny hade ändå i det skedet börjat koncentrera sig på låtskrivandet och tillsammans med Björn Ulvaeus blev de heltidsanställda musikproducenter på Stikkan Anderssons skivbolag Polar.

En av de lovande unga artisterna på bolaget var Ted Gärdestad. Ulvaeus och Andersson jobbade som producenter och musiker på hans första skivor.

Benny Andersson hade blivit pappa redan som 16-åring och hade två barn med sångerskan Christina Grönvall. De separerade redan 1966.

Efter det hade han flere kortvariga förhållanden tills han träffade Anni-Frid Lyngstad 1970 då de båda var bokade till samma frågesportprogram på radion.

Benny Anderssons och Björn Ulvaeus första gemensamma album som utkom 1970. Benny Anderssons och Björn Ulvaeus första album Lycka. Bild: Kjell Ekholm/Yle

Samma år spelade de in den första låten där alla 4 kommande Abba medlemmarna medverkade. Hej gamle man var första singeln från albumet Lycka som gick i Björn och Bennys namn. I refrängerna är Agnetha och Frida med och sjunger stämmor.

Waterloo blev språngbrädan

Och 1973 var Abba ett faktum trots att de uppträdde i Melodifestivalen med namnet Björn och Benny, Agneta och Anni-Frid. De hade satsat på låten Ring, ring men blev bara trea.

Men nästa år smällde det och låten Waterloo blev språngbrädan till världsuccén.

Abba på flygfältet i Amsterdam 1976. Abba på flygfältet i Amsterdam 1976. Bild: Wikimedia commons

Det var då som hitmaskinen startade och som fortfarande rullar på. Dancing queen, Knowing me knowing you, Take a chance on me, Fernando, Does your mother know och många fler.

Sitter du vid ett piano i 60 år så kommer det nog förr eller senare något som är bra. Det svåra är att veta vad som är bra ― Benny Andersson om sin förmåga att känna igen en bra melodi

Efter det kom musikalerna Chess, Kristina från Duvemåla och filmen Mamma Mia som får en fortsättning i nästa år.

Och naturligtvis fritidsprojektet Benny Andersson Orkester med Helen Sjöholm och Tommy Körberg som solister.

Melodierna finns i huvudet

Nu har han gjort en musikalisk självbiografi som omspänner hans karriär från 70-talet fram till 2016. En totalt avskalad och naken musik med enbart Benny Andersson och en flygel.

När man lyssnar på skivan piano så slås man av hur otroligt skicklig pianist som Benny Andersson är och hur nära låtarna ligger till klassiska stycken.

Man skulle kunna tro att det är omöjligt att spela på det sättet om man inte har en klassisk utbildning som grund.

Men han har aldrig lärt sig spela efter noter.

- Som 14-åring tog jag faktiskt 3 stycken pianolektioner men det var så fruktansvärt trist så jag slutade. Jag ville lära mig spela piano inte lära spela skalor.

I stället har han memorerat låtarna så bra att han kan spela dem utantill trots att det är många år sedan han spelade en viss låt senast.

- Det är ju det som händer då man inte kan läsa noter. Man har bara ett sätt att lagra musik och det är i huvudet. Har jag hört en låt så kan jag också spela den. Jag har den i huvudet och då är den automatiskt i händerna, säger Benny Andersson och spelar luftpiano framför mig.

Benny Andersson i sitt arbetsrum bland sina verktyg. Benny Andersson i sitt arbetsrum på Skeppsholmen i Stockholm. Bild: Kjell Ekholm/Yle

Varifrån kom hitlåtarna

Skivan Piano är totalt avskalad från allt annat än Benny Anderssons pianospel. Hittade han nu förklaringen till att melodierna är så tidlösa och populära fortfarande idag?

- Tack för att du säger det men det vet jag faktiskt inte. Det enda man kan göra är att sitta vid flygeln och spela och spela och försöka komma åt någonting som inte finns ännu. Men när det dyker upp så känner jag igen det. Det är ju min smala lycka att ha den förmågan, säger Benny Andersson.

Formeln då de jobbade med Björn Ulvaeus var alltid densamma.

Först gjorde Benny melodin och när den började vara klar så testade man tillsammans med musikerna för att få det rätta arrangemanget.

Och till sist kommer texten som vanligtvis Ulvaeus skrev.

Men hur är det att hitta just den där melodislingan som han alltid är ute efter och som han känner igen. Har det blivit lättare eller svårare med åren att komma åt den?

- Definitivt inte lättare, svårare är det inte heller men det kanske tar längre tid för mig idag att hitta vad jag är ute efter. Man har en tröskel man skall över men jag har ju tid, jag är inte död än, säger Benny Andersson och skrattar.

