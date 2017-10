al-Qaida förstärks när IS försvagas i Syrien - "Smekmånaden är över för al-Qaida"

Ett stor antal jihadister som har kämpat för terrogruppen IS i Syrien har hoppat över till terronätverket al-Qaida.

Över 10 000 män, kvinnor och barn har under de senaste veckorna flytt från provinsen Raqqa till grannprovinsen Idlib när IS drevs bort från sitt starkaste fäste i Raqqa.

Bland flyktingarna fanns många IS-medlemmar som gärna skulle ansluta sig till al-Qaida, uppger lokala människorättsaktivister.

Så gott som hela Idlib kontrolleras av rebellalliansen Befrielserörelsen för Levant (eller Storsyrien) som domineras av al-Qaida.

Enligt lokala aktivister har al-Qaida tagit emot en stor del av de forna IS-medlemmarna, även om en del har fängslats av rädsla för att de kunde var infiltratörer som kan utföra sabotage.

- al-Qaida kommer att ta emot IS-medlemmar med öppna armar, jihadister som har testats i krig och som har fälterfarenhet, säger forskaren Fawas Gerges.

Han understryker att båda grupperna bildades av medlemmar av al-Qaida i Irak men att grupperna gick skilda vägar år 2013 på grund av ideologiska tvister.

Grupperna har regelbundet drabbat samman sedan dess, även i år när al-Qaida befäste sitt grepp om Idlib.