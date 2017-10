Gör så här ifall din Facebookprofil börjar skicka meddelanden med virus till dina vänner och bekanta

Bild: Sergei Konkov/TASS / All Over Press

Man i rånarluva framför en projicerad bild av datorkod Bild: Sergei Konkov/TASS / All Over Press

I mitten av oktober har ett känt virus som sprider sig via Facebooks chattverktyg Messenger på nytt höjt sitt huvud. Det sprids rekordsnabbt. Hör du till dem som drabbats och av misstag klickat på en skadlig länk? Följ anvisningarna här under för att bli av med viruset.

Skärmdump av det aktuella Facebookviruset

Det bör först poängteras att det finns flera olika versioner av de här virusmeddelandena, och de sprider olika sorters sabotageprogram. Den här metoden att få bort virus gäller för den vanligaste versionen. Andra kan vara mer sega att bli av med.

Den här versionen sprids via Facebook Messenger. Det ser ut som om du får ett meddelande av en vän. Meddelandet brukar ha formen ”Ditt Förnamn Video Smiley”, t.ex. "Mikael Video 😜". Sedan följer en länk som ofta ser ut som en Youtube-video. Men den kan också verka leda till ett Google-dokument eller vara en helt vanlig länk.

Skärmkapning av två chattfönster med länkar till skadoprogram. Bild: Svenska Yle

Steg 1.

Detta virus installerar sig oftast via ett tillägg till webbläsaren Chrome (klistra in i Google Chromes adressfält: chrome://extensions/). Det är ofta svårt att ta bort detta tillägg manuellt. Därför rekommenderas att du nollställer webbläsaren. Det görs via Inställningar → Avancerat → Återställ (chrome://settings/). Ifall inte det heller hjälper lönar det sig att helt avinstallera Google Chrome och sedan ladda ner och installera på nytt.

Steg 2.

Byt lösenord till Facebook. Det finns en risk att hackarna kommit över annan information, så det lönar sig att vara extra försiktig och eventuellt byta ut andra viktiga lösenord. Det är bra att alltid använda tvåstegsverifiering i de tjänster som stöder det.

Steg 3.

Kolla i Facebook under menyn Inställningar → Appar (till vänster) eller via direkt adress) att du inte har applikationer kopplade till din profil som du inte vet vad de är. Också många kända appar kan ha oväntat stora rättigheter att se alla dina vänner, din personliga information och göra inlägg för dig. Radera de som du inte känner igen eller inte längre använder.

Steg 4.

Skanna din dator med ett uppdaterat anti-virusprogram för att försäkra dig om att inga sabotageprogram eller andra hot finns kvar i datorn.

Steg 5.

Varna dina bekanta på Facebook och uppmana dem att inte öppna eventuella länkar i meddelanden från dig. Just nu är det bra att kolla med avsändaren ifall hen faktiskt skickat misstänkta meddelanden.