Många i Kinas ledning byts ut, men presidenten fortsätter stärka sin makt

Röda plakat pryder nu gatorna i städerna i Kina. Plakaten lovprisar presidenten Xi Jinpings anföranden och de uppmanar också folket att noga följa med det styrande kommunistpartiets nittonde konferens som inleddes på onsdagsmorgonen.

Partiets effektiva propagandamaskineri har haft i uppgift att förbereda konferensen. Det har producerat stora mängder dokumentärfilmer, animationer och till och med popsånger som berömmer Xis visdom, karisma och hängivenhet.

Bild: EPA / How Hwee Young

Kinesiska värdinnor vid den 19:nde partikongressen.

- Partiet vill uppenbarligen förbereda folket på att Xis ställning blir ännu starkare än den är i dag.

- Han har redan mer makt än företrädarna Hu Jintao och Jiang Zemin, och han jämförs till och med med det socialistiska Kinas grundare Mao Zedong, konstaterar den ansedda Kinakännaren Willy Wo-Lap Lam.

När Hu och Jiang satt vid makten fattades alla viktiga beslut kollektivt av medlemmarna av Kinas mäktigaste organ, politbyråns ständiga kommitté. Nu måste de övriga medlemmarna inklusive premiärministern Li Keqiang allt oftare nöja sig med att verkställa Xis direktiv.

Premiärministern har till exempel traditionellt ansvarat för ekonomin. Xi har ändå låtit grunda en ny kommitté som bestämmer i vilken riktning ekonomin ska utvecklas, och Xi fungerar själv som ordförande för kommittén.

Bild: EPA / How Hwee Young

Folkets stora hall i Peking där partikongressen hålls.

Xi har också stärkt sitt grepp om militären. Under Hus tio år långa maktperiod gjorde sig de ledande generalerna allt mer oberoende av kommunistpartiet, men Xi har fått kontroll över dem.

Ungefär 2 300 noggrant utvalda delegater deltar i partikonferensen. Deras viktigaste uppgift är att välja de drygt 200 medlemmarna av partiets centralkommitté.

Centralkommittén väljer sedan de 25 medlemmarna av politbyrån och de sju medlemmarna av den stående kommittén. Det är ändå inte frågan om några verkliga val, för allt har bestämts på förhand bakom kulisserna.

Olika fraktioner inom partiet har länge tävlat om platserna i de olika organen. Xi och hans allierade förmodas ha vunnit den här maktkampen.

Det är meningen att hela fem av de sju medlemmarna av den stående kommittén ska gå i pension efter konferensen. Också i politbyrån blir ovanligt många platser lediga.

Från och med år 2002 har partiet följt en oskriven regel som bestämmer att medlemmar som har fyllt 68 år när partikonferensen inleds måste stiga åt sidan. Ifall regeln följs också den här gången behåller bara partiledaren Xi, 64, och premiärministern Li Keqiang, 62, sina platser i den ständiga kommittén ända tills nästa konferens går av stapeln efter fem år.

Hittills har kommitténs sammansättning avslöjat vem som kommer till makten när den sittande ledaren stiger åt sidan. Xi väntas ändå nu se till att en sådan person inte utnämns till kommittén.

Xi förmodas också sträva efter att behålla makten längre än företrädarna Hu och Jiang. När Hu följde Jiangs exempel genom att frivilligt avgå efter att ha styrt Kina i tio år trodde man att partiet hade skapat en modell som skulle följas också i framtiden.

Xi har nu fungerat som partiledare i fem år. Det betyder att han borde gå i pension efter nästa partikonferens som ordnas år 2022.

Xi har ändå upprepade gånger konstaterat att det är nödvändigt att förändra vedertagen praxis. Han har fått flankstöd bland annat av partiets språkrör Folkets dagblad som har konstaterat att folket önskar att Kina styrs av en så stark ledare som möjligt.

Under Xis mandatperiod har kommunistpartiet ytterligare stramat åt sitt grepp om samhället. Oliktänkare har fängslats eller tvingats i landsflykt och flera hundra människorättsadvokater har tystats.

Partiet har också inlett kampanjer som har riktat sig mot liberala akademiker och andra frispråkiga intellektuella. Dessutom har övervakningen av kristna församlingar skärpts, och fackföreningsaktivister har blivit förföljda.