Pappans och bandmedlemmarnas självmord har skuggat superstjärnan Yoshikis liv

Han är rockstjärnan som du antagligen aldrig har hört talas om. Eller klassiska kompositören om du vill.

Med 30 miljoner sålda skivor och en ytterst framgångsrik karriär inom både hårdrock och klassisk musik är 51-åriga Yoshiki Hayashi en av de största namnen inom japansk populärkultur.

Han är trummis, pianist och kompositör. Och världskänd. Fast ändå inte.

Dokumentären We are X berättar Yoshikis och bandet “X” historia. X var bandet som uppfann “Visual Kei”-stilen med hysteriska frisyrer, smink och en explosivt bisarr och färggrann image.



Det är mycket dramatik och stora känslor och vackra pojkar.

Någonting som minst sagt stötte på patrull i det konservativa Japan i början av åttiotalet.

Jag träffar Yoshiki i Helsingfors efter att jag sett den utomordentligt visuella och intressanta dokumentären. Gå och se den om ni ens litet är intresserade av populärkultur, rockdokumentärer eller Japan!

Filmen är gjord av regissören Stephen Kijak med produktionsteamet som gjorde Searching for Sugarman.

Omständigheterna är lika konstlade som den komplexa figuren Yoshiki. Det är minuttidtabell på intervjuerna. Min tid är 14:46 till 15:01 och före det en tiominuters fotosession i hans svit på hotellet.

Allt blir försenat med en halv timme. Herrn är inte nöjd med restaurangen, eller nånting ditåt, råkar jag höra.

Den späda och reserverade stjärnan Yoshiki dyker upp iklädd mörka solglasögon och ler stelt åt oss fotografer.

När det är min tur att intervjua är rummet fullt av en massa människor som följer med intervjun, ger goda råd och knäpper litet bilder.

Det är litet konstlat och aningen suspekt. Försöker de skydda honom från förargelseväckande frågor? Mellan intervjuerna korrigeras hans smink.

Det hela påminner mig om när ryska tjejduon T.a.t.u. var i Helsingfors på hotell Kämp i tiderna. All världens skivbolagstyper och jurister svansade omkring under intervjuns gång.

- Bandet "X" grundades 1982 i Tokyo - Första skivan kom 1988 - Består av Yoshiki (trummor & piano),Toshi (sång), Pata (gitarr), Heath (bas) och Sugizo (gitarr & violin) - Gitarristen Hide och basisten Taiji begick självmord - X uppfann stilen “Visual Kei” med vilt utseende och snabb musik - Bytte namn till "X Japan" 1992 p.g.a. det amerikanska punkbandet X med samma namn - Splittrades 1997 och återförenades 2007 - Har 18 gånger sålt slut Tokyo Dome som hyser 55.000 människor - Filmen kulminerar i en spelning på Madison Square Garden i New York - Har sålt sammanlagt 30 miljoner skivor och singlar - Dokumentären We are X hade premiär på biograf i Finland den 18.10. 2017

Jag frågar Yoshiki hur han mår. Han svar är att det är okej och jag märker att han säger samma saker som i filmen “smärtan går aldrig bort”, säger han.

Jag börjar tänka på figuren “Pink” i Pink Floyd-filmen The Wall.

Självmord ja. I filmen brister han ut i gråt när han tänker på sin barndom. När han var 10 år gammal förändrades hans liv när han kom hem och såg sin pappa ligga livlös och blåaktig på golvet.

Hans mamma svarade inte när han frågade vad som hänt pappa.

- Ända sedan min pappas självmord har jag haft självdestruktiva tankar. Jag spelade trummor så hårt att jag nästan ville skada min kropp, jag ville nästan dö.

- Jag svimmade många gånger och skadade mig och jag har en artificiell broskplatta i nacken med mera.

Pappans självmord formade den unge killen till det han senare skulle bli. X splittrades 1997 och fem månader senare hittades gitarristen Hide död på hotellet med en handduk kring halsen, hängandes från ett dörrhandtag.

Basisten Taiji som sparkades 1992 tog också senare sitt eget liv.



Vokalisten Toshi blev hjärntvättad av en kult som intalade honom att bandet var ont och bestraffade honom psykiskt och fysiskt.

Bandet splittrades men Toshi tog sig ur sekten och återförenades med Yoshiki efter tio år.

Priset för succén har med andra ord varit högt. Yoshiki själv har kämpat mot depression och gruvat på självdestruktiva tankar. Han har också fler hälsoproblem av olika slag än vi hinner redovisa för i den här artikeln.

Yoshiki är känd för att ta ut sig totalt under sina trummsolon där han ofta kollapsar uppe på sitt svävande podie inför fullsatta arenor och måste bäras bort.

Eller är det bara show?

Jag letar efter svaren i dokumentären och frågar honom själv om det är show eller på riktigt.

Han insisterar att det är på riktigt. Jag tror inte helt på honom.

Han är bandledaren som har samarbetat och hängt med George Martin, Londons filharmoniska orkester, David Bowie, Queen och Kiss och spelat inför fullsatta arenor världen runt.



Han har gjort klassiska skivor, har ett eget Visa- och Master Card i Japan, ett eget “Yoshikitty” brand (Hello Kitty) och serietecknaren Stan Lee har gjort en Yoshiki superhjältekaraktär.

X Japan har inte brejkat på samma sätt som andra stora band av den enkla anledningen att språkbarriären varit så stor.

Vokalisten Toshis engelska, liksom Yoshikis, är en typisk “engrish”.

De erkänner i filmen att det visat sig vara nästan oöverkomligt svårt att lära sig uttala engelska så att det ens tillnärmelsevis skulle likna amerikansk eller brittisk engelska.

Som tur står musiken på egna fötter, X Japan är en blandning av speed metal och smöriga pianoballader.

I bilen spelar jag upp soundtracket We are X för barnen utan att fråga dem nånting. Min femåriga dotter Molly utbrister om låten Forever Love:

- Det här är jättefin musik. Kan du sätta den på min spellista?

Jag låter Yoshiki gissa några av Mollys vinyler, bekanta från Musiktestet som vi har på Svenska.yle.fi varje fredag

Magnituden av hur stora X Japan är i Japan kommer fram i filmen när gitarristen Hide dött under oklara omständigheter, möjligtvis självmord på sitt hotellrum 1997. Scenerna i filmen är skakande.

Hundratals, eller tusentals, hysteriska människor försöker ta sig förbi polisens avspärrning när bårbilen för iväg kroppen.

Flera fans försöker i sin sorg ta sitt eget liv och ett par av dem lyckas också.

Snacka om att vara "big in Japan".