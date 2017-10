Brottsundersökning inleds mot Harvey Weinstein - nu träder också Tarantino fram: Jag kände till alldeles för mycket och gjorde inget

Polisen i Los Angeles har inlett en utredning om filmproducenten Harvey Weinstein. Han anklagas för olika slag av sexbrott av en stor mängd kvinnor.

Polisens utredning gäller misstankar om brott som utfördes 2013. En italiensk skådespelare har uppgett att Harvey Weinstein tvingat sig in på hennes hotellrum där han våldtog henne.

Otaliga andra kvinnor har trätt fram med liknande berättelser efter att den italienska kvinnan kommit ut med sin berättelse om Hollywoodmogulen Weinsteins beteende.

Det är den första brottsutredningen som inletts i fallet Weinstein i Los Angeles.

Sexbrottsanklagelserna har lett till brottsutredningar också i New York och London. Bland annat den brittiska skådespelaren Lysette Anthony säger att hon har blivit våldtagen av Weinstein.

Weinstein nekar själv till alla anklagelser.

Quentin Tarantino fördömer sin nära kollega

Filmregissören, manusförfattaren, filmproducenten och skådespelaren Quentin Tarantino har haft ett nära samarbete i tjugo år med Harvey Weinstein.

Tarantino erkänner i en intervju för The New York Times att han i flera decennier har känt till Weinsteins beteende gentemot kvinnor.

Tarantino säger sig vara djupt olycklig över att han misslyckades med att se mönstret, och att han inte hade tagit kvinnornas historier på tillräckligt stort allvar.

Tarantino säger i intervjun att trots att han i många års tid hade hört alarmerande historier så fortsatte han att producera film efter film med Weinstein - något som han nu ångrar djupt.

Jag marginaliserade händelserna och betraktade dem som milda förseelser. Och jag vet att allt som jag säger nu låter som dåliga ursäkter.

― Quentin Tarantino

Tarantino säger att han skäms över att han inte kraftigt tog ställning genom att avbryta allt samarbete med Weinstein.

- Jag visste tillräckligt för att kunna göra göra mer än vad jag gjorde, säger Tarantino.

Han hänvisar till ett flertal episoder där kvinnliga skådespelare varit involverade.



Harvey Weinstein anklagas för sexbrott Harvey Weinstein anklagas för sexbrott Bild: AFP / Lehtikuva

- Det var inte bara rykten och skvaller. Jag känner till vad han gjort, och jag önskar att jag hade tagit ansvar för det jag hörde.

Enligt Tarantino är det omöjligt att personer som var nära kopplade till Weinstein inte skulle ha känt till åtminstone en incident.

Tarantino uppmanar de män som kände till trakasserierna att inte vara rädda för att erkänna ruttenheten

Tarantino efterlyser en omfattande förändring i Hollywoods sätt att behandla kvinnor.

Tarantino uppmanar de män som visste vad som skedde att inte vara rädda:

- Erkänn att där fanns något ruttet! Lova att ställa bättre upp för våra systrar, och inte bara komma med uttalanden!

Alla som stod Harvey nära kände till åtminstone en av de där händelserna. Det var omöjligt att inte känna till det. ― Quentin Tarantino

Tarantino konstaterar vidare att "förr tillät vi allt - det var nu bara så här - vi accepterade att sådant här existerade."

- Det som tidigare var accepterat är oförsvarbart!

Också andra har trätt fram med vittnesmål

Sammanlagt 16 tidigare och nuvarande chefer, assistenter och andra anställda i Weinsteins omgivning säger att de har varit vittne till eller att de känt till Weinstens beteende mot kvinnor på arbetsplatsen eller i samband med filmandet.

Alla dessa 16 personer har sagt att det här var allmänt känt inom Miramax och Weinsteins bolag.

Den som har makt och kontaktnät kan både hjälpa och stjälpa en karriär

Den inflytelserika producenten Harvey Weinstein anklagas för allt från våldtäkt till otillbörligt närmande, sexuella inviter och olämpliga beröringar.

Han har genom sin höga position haft stor makt, och har tack vare sitt kontaktnät haft möjligheter att såväl hjälpa som stjälpa skådespelare som försökt göra karriär.

För många har det kanske varit lättare att tiga om trakasserierna.

I Hollywood kan man också i domstol köpa sig fri från skuld. Weinstein uppges ha betalat mellan 80 000-150 000 dollar för att kvinnorna han trakasserade skulle hålla tyst.

Nyhetssajten TMZ har avslöjat att Weinsteins filmbolag kanske också kände till vad som pågick.

Det finns uppgifter om ett arbetsavtal som dikterar villkoren för ekonomiska uppgörelser Weinstein skulle bli tvingad att följa i fall av dåligt beteende.

Anklagelser om våldtäkt och sexuella trakasserier strömmar in



Över trettio kvinnor har anmält Weinstein, bland dem kända skådespelare som Gwyneth Paltrow och Angelina Jolie.

Den brittiska skådespelaren Lysette Anthony säger att hon har blivit våldtagen av Harvey Weinstein Den brittiska sådespelaren Lysette Anthony säger att hon blev våldtagen av Harvey Weinstein Bild: AFP / Lehtikuva Gwyneth Paltrow har också blivit utsatt för Harvey Weinsteins sexuella inviter Harvey Weinstein, Gwyneth Paltrow och Liv Tyler Bild: AFP / Lehtikuva

Både människor och bolag tar avstånd från Harvey Weinstein

Måndagen den 9 oktober fick filmmogulen Harvey Weinstein sparken efter att The New York Times hade publicerat ett reportage där flera kvinnor anklagat honom för sexuella övergrepp under en period av 30 år.

Weinstein har enligt NYT trakasserat både kvinnliga assistenter och skådespelare i början av sin karriär med löften om att de mot sex skulle få ett lyft i sina karriärer.

Strax därefter uteslöts Weinstein The Academy of Motion Picture Arts and Sciences - den amerikanska filmakademien som delar ut Oscarspriser.

Många företag, organisationer och politiker har öppet fördömt Weinstein. Han har också blivit fråntagen olika hedersbetygelser.