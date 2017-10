Göran Honga om utkastet till valfrihetslag: "Oerhört invecklat"

Det slutliga utkastet till ny valfrihetslag inom vården blev ännu mer invecklat än den tidigare versionen, anser Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Göran Honga.

Redan tidigare blev det klart att landskapen inte behöver bolagisera vården, men istället måste landskapens affärsverk delas upp i två delar.

Den ena delen utgörs av hälsocentralen som konkurrerar med de privata vårdproducenterna. Resten av myndigheternas uppgifter ska skötas av den andra delen av landskapets affärsverk.

- Det blir oerhört svårt för landskapets ledning att styra ett sådant system och få pengarna att räcka till, säger Honga.

Målen med vårdreformen var att förbättra tillgången till vård och minska ojämlikheten mellan olika samhällsgrupper.

- Men problemen kvarstår i det nya system som föreslås. På det sättet är reformen ganska underlig.

Regeringen strävar också efter att nå miljardbesparingar på längre sikt med vårdreformen, men det är inte realistiskt, anser Göran Honga.

En tvistefråga i regeringen har varit kundsedlarnas roll inom den specialiserade sjukvården.

I lagutkastet står det att kundsedlarna ska användas inom vissa områden, bland annat rehabilitering och icke-brådskande kirurgiska ingrepp.

Göran Honga anser att valet av kundsedeln var bra rent principiellt.

- Överlag är kundsedeln ett av de bästa sätten att få till stånd en valfrihet, men det är svårt att säga hur de kommer att fungera. Jag tror att den biten ännu finslipas under utlåtanderundan så vi får se vad det slutliga utfallet blir.

Valfriheten ställer höga krav på patienterna. I fortsättningen är det upp till var och en att själv jämföra olika serviceproducenter.

Hurudana vårdkonsumenter tror du att österbottningarna kommer att vara?

- Det beror säkert på utbudet. Jag tror att i de delar av landet där det finns stora befolkningscentra kommer det också att finnas ett brett privat utbud. Då får ju var och en av producenterna profilera sig. Fältet av producenter kommer säkert att ändras ganska kraftigt under de kommande åren.