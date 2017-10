Jakobstadsregionen får en egen ungdomsstation

I november öppnar ungdomsstationen i Jakobstad dörrarna. Hit ska ungdomar från hela nejden kunna vända sig med både stora och små bekymmer.

- Vi börjar lite småskaligt, men nu ska vi köra igång. Jag hoppas att vi med tiden hittar en plats i ungdomarnas liv, säger David Sandström som är koordinator för ungdomsstationen.

Tröskeln att ta kontakt både när det gäller stora och små problem ska vara låg. Därför är placeringen intill musikcaféet After Eight mycket lämplig.

- Här finns ungdomsverkstaden, Kokkotyös Baas-projekt som jobbar med nyfinländare och de uppsökande ungdomsarbetarna, det blir lite av ett kluster, säger Sandström.

Ungdomsstationen kommer att få ett namn, men det är ännu inte offentligt.

Just nu pågår de sista förberedelserna och Emma Björklund som går i Pedersöre gymnasium är på prao och hjälper till. Hon tror att det finns ett behov av en ungdomsstation.

- Jag tror att det är jätteviktigt att ungdomarna i nejden får en plats dit de kan stövla in. Det behöver inte vara några stora problem för att vända sig hit, säger Emma Björklund.