Mourinho: Zlatan är tillbaka under 2017

Zlatan Ibrahimovic gör sitt yttersta för att vara tillbaka i Man United-tröjan före nyår.

José Mourinho kom med en glädjenyhet till alla Manchester United-supportrar. Zlatan Ibrahimovic lär vara tillbaka i spel under 2017. ”Han jobbar väldigt, väldigt hårt”, säger Unitedtränaren.

I april gick något sönder i Zlatan Ibrahimovics knä. Ingen vet fortfarande exakt hur illa svensken är skadad, men han påminner om sin rehabilitering i sociala medier med jämna mellanrum.

Trots skadan valde Manchester United att förlänga Ibrahimovics kontrakt över den här säsongen. Nu säger José Mourinho att anfallaren kan vara tillbaka fortare än många har trott.

– Zlatan är här och han jobbar på väldigt, väldigt hårt. Han kommer inte att vara tillbaka under de närmaste veckorna. Men tror jag på en comeback under 2017? Ja. Det är min känsla, säger han enligt The Guardian.

Oklart läge för Pogba



Under dagens presskonferens bekräftade Mourinho att unge Marcus Rashford, som utgick skadad i veckans Champions League-match är tillgänglig. Däremot är läget oklart gällande Paul Pogba, som skadade sig i Uniteds match mot Basel i september.

– Paul är inte här, jag vet inte när han är tillbaka i spel, säger Mourinho.

Tabelltvåan Man United möter nykomlingen Huddersfield på bortaplan i morgon.