Barkerteatern fyller 20 år – Nu borde Nina stå på scen, inte sitta på kontor!

Barkerteatern, scenen för fri konst grundades för 20 år sedan.

Teatern är unik i sitt format i Åbo och skiljer sig från de institutionaliserade teaterscenerna för att den är öppen för experimentell konst. På lördag firas jubileet med en symfoni.

- Vår teater ger utrymme och tid att utvecklas som konstnär, säger Marjan Raar som är en av dem som grundade teatern för 20 år sedan.

Marjan Raar flyttade till Finland från Amsterdam där hon fick sin examen som danskonstnär 1984.

Hon flyttade till slut till Åbo och grundade Barkerteatern 1997 tillsammans med sina kolleger, bland annat Nina Renvall, som fortfarande tillsammans med Marjan Raar håller i trådarna.

Banat väg för nya unika format

Barkerteatern är en öppen scen-teater och har varit föregångare på många sätt, säger Nina Renvall. Vi har till exempel sedan början varit öppna för cirkuskonst och experimentell konst i olika skeden av skapandeprocessen.

- Både mer erfarna konstnärer och nyare arbetar sida vid sida här, säger Renvall.

Som exempel på hur ny konst och nya konstnärer får utrymme nämner Renvall incognitokvällarna som ordnas på Barkerteatern. Här kan konstnärer framföra sina kanske halvfärdiga verk eller experimentella försök.

- Incognito-kvällarna är samtidigt tillfällen vem som helst kan komma till teatern som till ett vardagsrum medan man tittar på produktionerna, säger Renvall.

Både Renvall och Raar tycker att det är synd att beslutsfattarna i Åbo inte förstår hur viktigt det vore att finansiera en öppen scen-teater som Barker, så att man kunde trygga den administrativa och tekniska infrastrukturen på teatern.

- För att vi ska kunna fokusera på det vi är bra på, det vill säga konsten, behöver vi anställda ljud- och ljustekniker och en administratör, säger de båda konstnärliga visionärerna nästan i en ton.



Danskonstnärerna Marjan Raar och Nina Renvall två kvinnor vid teaterscen Bild: Nana Blomqvist / Yle

- Vi har mycket aktivitet här, och många olika grupper som jobbar här. För att finansieringen just nu är så begränsad sköts ljud och ljus sporadiskt av olika personer och Nina måste sköta administrationen, berättar Raar.

- Men Nina är danskonstnär och borde stå på scenen, inte sitta på kontoret, utbrister Raar.

20-årsjubileet till ära ordnas föreställningen "Symphony, it's just a matter of arranging it!". I den medverkar dansartisterna Alpo Aaltokoski, Ritva Bergström, Ismo Heikinheimo, Jouni Järvenpää, Reijo Kela, Marjan Raar och Nina Renvall. Som nya artister uppträder Riikka Kosola, Tomi Paasonen, Liisa Pentti, Urmas Poolamets, Virva Talonen och skådespelaren Mikko Bredenberg.

Medverkande musiker är Arttu Aarnio (kontrabas), Manuel Dunkel (saxofon), Ismaila Sane (trummor) och Niklas Winter (gitarr).