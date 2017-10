Himlaliv: Gud, är det ok om jag byter kön och andra delikata frågor

Pö Östman undrar om Gud tycker att det är ok att hon byter kön. Patricia Östman gäst i Himlaliv Bild: Yle

Det provocerar Pö Östman att det är politiskt korrekt att vara positivt inställd till att byta kön. I hennes värld är frågan inte lätt. Hon tror på Gud och vet inte ifall han stöttar henne i beslutet att bli en han.

Programserien Himlaliv är tillbaka på Arenan och i Yle Fem för en ny säsong med 15 nya gäster, och lika många livsberättelser.

Pö Östman är en av gästerna. Att driva könsbyte från ord till handling och fortfarande behålla sin gudstro är enligt henne inte problemfritt. Och samtidigt hoppas på att Gud nog också tycker att det är ok.

Aldrig mera sex?

Prästen Roger Rönnberg och flyktingaktivisten Lina Teir hör också till den nya säsongens gäster.

Rönnberg fick beskedet att han har prostatacancer. Hur skall det nu gå med livet, karriären och med sexualiteten?

Det finns hjälpmedel men vad fungerar och vad fungerar inte? Och hur skall man prata om problematiken med hustru, barn, vänner och bekanta? Och var finns den allsmäktige guden när han på riktigt behövs?

För Lina Teir var det en självklarhet när hon växte upp att solen är gul, träd växer och ingen tycker om henne. Skolan var en plåga och de verkliga vännerna lätträknade. Livet har lärt henne att det inte behöver vara så.

Lina Teir skriver kritiska vistexter för att öppna beslutsfattarnas ögon för flyktingarnas svåra situation Lina Teir gäst i Himlaliv Bild: Yle

Numera använder Lina ordet och musiken för att uttrycka tankar och åsikter. Hon och en kompis startade medborgarrörelsen We see you. Rörelsen stöder flyktingar och pekar på en ohållbar situation för beslutsfattarna.

Nya livsberättelser

Andra gäster i höstens Himlaliv är skådespelarna Kristian Thulesius och Johan Fagerudd.

Prästen och baltikumvännen Guy Kronqvist, barnmorskan Maria Pettersson, knapphandlaren och teologen Therese Norrvik, handelsmannen och Tove Jansson-vännen Gerda Englund.

Systrarna Nadja Kronqvist och Natalie Lassila som växte upp med en alkoholiserad mamma, Gerd Snellman som skrivit en bok om sin knarkande son.

Mikael Sundkvist som konverterade och blev ortodox präst samt Matti Aspvik och Mats Fontell med sina osannolika berättelser.

Spillrorna kvar

Matti Aspvik ville så väl. Han startade en egen intressegrupp i församlingen som drog till sig skaror av likasinnade. Aktiviteten var omfattande och gemenskapen god.

Gruppen isolerade sig mer och mer från den övriga församlingsverksamheten och till slut tackade den för sig och bildade en egen församling.

Matti Aspvik ville så väl. Men hans församlingsprojekt slutade i katastrof. Matti Aspvik gäst i Himlaliv Bild: Yle

Men i längden höll det inte. Till slut så sprack alltsammans och Matti stod kvar på spillrorna av sitt verk.

Var det verkligen Guds ord han hade predikat när han stått där på scenen? Eller hade han egentligen bara sökt publikens bekräftelse?

Den stammande trubaduren

Mats Fontell kallar sig den stammande trubaduren. Han skulle utbilda sig till trädgårdsmästare för växterna skulle säkert stunta i hur han talade.

Men han sadlade om och trots sitt handikapp och en hel del höjda ögonbryn valde han att bli ungdomsledare istället.

Mats Fontell kallar sig den stammande trubaduren. Men paradoxalt nog så stammar han inte alls när han sjunger Mats Fontell gäst i Himlaliv Bild: Yle

Mats trodde att Gud skulle befria honom från hans stamning. Men det blev inte så. Åtminstone inte på det sätt han själv tänkte sig det eller som de som ansåg att han var besatt av onda andar tänkte sig det.

Mats valde sin egen väg och vände sitt handikapp till styrka.

Tyst retreat

Först ut i höstens programserie är Birgitta Udd som jobbar som koordinator för retreatgården Snoan.

I den tysta retreaten är det tystnaden som är ens vän och fiende. Några dagars tystnad med enbart sina egna tankar klarar de flesta av. Men om tiden utökas till en vecka eller tio dagar? Vad händer då?

Birgitta Udd, koordinator vid retreatgården Snoan Birgitta Udd, gäst i Himlaliv Bild: Yle

Himlalivprogrammen publiceras på Arenan varje måndag under hela hösten börjande den 16 oktober och sänds på Yle Fem en vecka efter arenapubliceringen.