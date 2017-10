Vasa vill utveckla och effektivera parkeringen

Det råder ingen brist på parkeringsplatser i Vasa. Tvärtom kunde antalet platser minskas, bara de kunde användas effektivare. Stadsstyrelsen i Vasa tar på måndag ställning till ett parkeringspolitiskt program för Vasa.

Parkeringsplatserna i Vasa, framför allt i centrum, används inte tillräckligt effektivt. En stor del av parkeringsplatserna både längs gatorna och i parkeringshusen är tomma en stor del av dygnet.

Men antalet bilar minskar åtminstone inte ännu, samtidigt som man allmänt försöker minska på gatuparkeringen i staden.

Med hjälp av det parkeringspolitiska programmet vill staden nu utarbeta nya riktlinjer och normer som kommer att påverka planeringen, byggande och utveckling.

Färre parkeringsplatser per bostad

För att effektivera parkeringen föreslås parkeringsnormerna lindras - det vill säga hur många parkeringsplatser det ska finnas per bostad och/eller per invånare. I klartext skulle det alltså innebära färre parkeringsplatser per bostad i centrum.

Idag krävs en parkeringsplats per 85 kvadratmeter bostadsyta, i framtiden kunde det höjas till en bilplats per 100 kvadratmeter bostadsyta.

Parkeringshusen i Vasa borde utnyttjas bättre. Nedfart till torgparkeringen i Vasa Bild: Yle/Roger Källman

Det råder ändå ingen brist på parkeringsplatser i centrum av Vasa och utredningen konstaterar att redan de befintliga parkeringshusen och -hallarna kunde utnyttjas bättre. I dagsläget är en stor del av parkeringshallarna så gott som tomma nattetid.

- En grundtanke med hela det här programmet är att styra en större del av parkeringen bort från gatorna, säger Annika Birell, generalplanläggare vid Vasa stad.

Ingen arbetsplatsparkering längs gatorna

En annan sak som man vill komma bort i från är att gatuparkeringen används som arbetsplatsparkering. Parkeringsplatserna längs gatorna borde i första hand betjäna de boende i närområdet samt användas för kund- och ärendeparkering.

- Det skulle vara bra att få mer rotation på parkeringsplatserna dagtid. Det gynnas också affärerna av, säger Birell.

trafikmärke om parkering Bild: Yle/Stefan Härus

I till exempel Helsingfors har man ett system med boendeparkering där staden är indelad i olika zoner och boende i området kan lösa ut parkeringstillstånd för en specifik zon.

- Där får vi utreda om ett liknande sytem kunde vara möjligt i Vasa, säger Annika Birell, generalplanläggare på Vasa Stad.

Skilda parkeringsplatser för elbilar

Dessutom uppmärksammar rapporten behovet av skilda parkeringsplatser för elbilar och laddhybrider, i anslutning till laddstationer.

På ett generellt plan strävar parkeringsprogrammet till ett mer miljövänligt Vasa, med minskad biltrafik. I det ingår att satsa på leder för lätt trafik och kollektivtrafik.