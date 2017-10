Babyluckor kan bli verklighet i Danmark

En majoritet av ledamöterna i det danska Folketinget är för ett förslag om så kallade babyluckor, där oönskade spädbarn kan lämnas in.

- Det handlar inte om att det ska vara lättare att göra sig av med ett nyfött barn, utan att kunna ge en lösning i en särskilt förtvivlad situation, säger Flemming Møller Mortensen till Danmarks radio.

Han är talesperson i hälsofrågor för det största oppositionspartiet, Socialdemokraterna.

Förra veckan hittades en övergiven, död baby i Glostrup, utanför Köpenhamn.

Fallet aktualiserade frågan om så kallade babyluckor på sjukhus, där man kunde anonymt lämna in ett nyfött barn.

I Danmark har man hittat åtta levande och fem döda barn sedan 2004. I snitt ett övergivet spädbarn per år.

Förutom Socialdemokraterna så vill också Dansk Folkeparti och Socialistisk Folkeparti införa babyluckor.

Enligt förslaget skulle de inrättas på Rikshospitalet i Köpenhamn och på universitetssjukhuset i Århus.