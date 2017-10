Korsnäs kyrka får sprinklersystem

Evankelisluterilainen kirkko on helisemässä. Kapinapapit ovat puolessa vuodessa vihkineet tai siunanneet jo yli 50 homoparia, ja tämä on vasta alkua. Oikeudellisesti tilanne on kiistanalainen, kirjoittaa Yle Uutisten oikeustoimittaja Ari Mölsä.