Mögelskolor ger hallbolaget i Sjundeå kassaklirr - hallen blev skolornas gympasal

Nu är spelplanen i användning också dagtid under vardagar. Sjundeå allaktivitetshall Bild: Yle/Veronica Montén

Efter en lite trög start har allaktivitetshallen i Sjundeå fått ordning på sin ekonomi. Nu bidrar dessutom Sjundeå kommuns inneluftproblem till extra klirr i kassan.

För drygt ett år sedan öppnade den nya allaktivitetshallen i Sjundeå centrum. Bara någon månad senare visade det sig att obetalda räkningar på närmare 80 000 euro hade samlats på hög.

Ett vått betonggolv gjorde att verksamheten körde igång senare än beräknat vilket i sin tur ledde till ett hål i kassan.

Det tog tid för golvet att torka. Den högra bilden är tagen i november 2015. Bild: Yle/ Bubi Asplund, Yle/Marica Hildén

Antalet bokade halltider kunde också ha varit fler när verksamheten väl körde igång.

Ljusare efter ett år

Nu ett år senare ser det ljusare ut. Verksamheten har kommit igång ordentligt och inkomsterna och utgifterna är i balans, berättar Henrik Sandström som är styrelsemedlem Sjundeå Allaktivitetshall Ab.

Nytt för säsongen 2017/2018 är en verksamhetsledare och en konditionssal som i dag (16.10) öppnar för allmänheten.

Nu bidrar dessutom bristen på skolhus i Sjundeå till extra inkomster för hallbolaget.

Det är en vinn-vinnsituation. Vad skulle kommunen ha gjort om vi inte hade haft den här hallen att erbjuda dem?

Alla drygt 500 finska Sjundeåelever går efter årsskiftet i skola i baracker som saknar gymnastiksalar. Därför hyr kommunen i stället den stora spelplanen i allaktivitetshallen från och med oktober.

Tanken är att både de svenska och finska eleverna i Sjundeå ska ha möjlighet att ha gymnastiklektioner i allaktivitetshallen.

I barackerna finns inga gympasalar. Bild av baracker för skolelever i Aleksis KIven koulu i Sjundeå. Bild: Yle/ Veronica Montén

På års nivå betyder det en extra inkomst på runt 40 000 euro för hallbolaget. Det här gör också att det blir lättare för hallbolaget att hålla sin ekonomi i balans.

- Hade inte kommunen kommit hit kunde det ha varit lite si och så men nu är det säkert att vi klarar det, säger Henrik Sandström.

Henrik Sandström, Susse Ekström och Patrik Flygar. Henrik Sandström, Susse Ekström och Patrik Flygar.

Tre år framåt ska elever från Sjundeåskolorna ha gymnastiklektioner i allaktivitetshallen. Två elevgrupper kan samtidigt ha gympalektioner på stora planen.

- Det är en vinn-vinnsituation. Vad skulle kommunen ha gjort om vi inte hade haft den här hallen att erbjuda dem? Kommunen har ett mycket förmånligt pris här, säger Sandström.

Måste ni avboka något annat?

- Vi hade inga långvariga kontrakt dagtid. Pensionärerna har hört sig för men de kan dagtid använda lokalerna i övre våningen, säger Susse Ekström från SE action som sedan i somras fungerar som verksamhetsledare för hallen.

Den 16 september öppnade en ny konditionssal i allaktivitetshallen. Konditionssal

De aktiva inom hallbolaget insåg under året som gått att det behövs en anställd för att ha hand om bokningar och information.

Susse Ekström är ingen nykomling i hall- och idrottssammanhang i Sjundeå.

Hon har i hallsammanhang flera olika pallar att balansera på.

Förutom att hennes företag fungerar som verksamhetsledare för allaktivitetshallen är hon ordförande för Sjundeå IF som är den förening som använder aktivitetshallen mest.

Ekström ser ändå inte sina olika pallar som något problem och konstaterar att det hittills har fungerat bra.

Dyraste hallhyran i Västnyland

Hallbolagets inkomster består främst av hyresintäkter. Just nu är stora spelplanen så gott som fullbokad medan gympasalarna i övervåningen under vardagar är bokade kvällstid men lediga under veckoslut.

Den stora spelplanen kostar 80 euro i timmen att hyra.

En jämförelse bland andra privata idrottshallar i Västnyland visar att Sjundeåhallen (stora spelplanen) har den högsta hyran bland de privata idrottshallarna i Västnyland.

Yle Västnyland har jämfört hyrorna i de privata hallarna i Västnyland. Ekenäshallen i Västerby Ingå Arena /stora planen Allaktivitetshallen i Sjundeå/stora planen Påminnehallen i Pojo Ägare Ekenäs hallbolag Ingå hallförening rf Sjundeå Allaktivitetshall Ab Föreningen Pojo Sport Vardag kl. 10 55 euro/h 55 euro/h 50 euro/h 30 euro/h Vardag kl. 19 55 euro/h 70 euro/h 80 euro/h 60 euro/h Helg kl.13 55 euro/h 55 euro/h 80 euro/h 60 euro/h Yta 2 800 m2 2 400 m2 1 800 m2 800 m2

Hur resonerade ni när ni slog fast hallhyran, Patrik Flygar styrelseordförande i Sjundeå allaktivitetshall Ab?

- När vi slog fast hyresprissättningen kontrollerade vi förstås vilka priser konkurrenterna har: Vad kostar det i Raseborg, Kyrkslätt och Lojo? Sedan räknade vi förstås också hur mycket vi måste få i hyresintäkter för att få balans på det hela. Prissättningen är ett resultat av de här båda uträkningarna.

Kommer ni att sänka hyran nu när ni har fått ordning på er ekonomi?

- Vi har möjlighet att korrigera priserna årligen om vi vill. Efter första året har vi inte haft något behov att korrigera hyrorna. Så ser det också ut på vår treårsplan.

Det finns föreningar som hellre bokar tider i den gamla hallen. Sjundeå bollhall Bild: yle/Maria Wasström

Kommunens gamla bollhall ligger alldeles intill den nya allaktivitetshallen. Det finns föreningar som väljer att hellre använda den gamla hallen eftersom den har billigare hyra.

- Nog har vi ju ganska ofta svettats på Sjundeå IF:s möten då vi ska få allt att gå ihop. Vi har som tur är Sjundeå Sparbanksstiftelse som hjälper till. Annars skulle vi inte ha möjlighet att ha så många timmar som vi har. Så pass stor prisskillnad är det nog jämfört med gamla hallen, säger Ekström.

Det är ännu inte fullbokat i de två gymnastiksalarna i övervåningen. En spegelvägg i ett rum. I spegelns ena hörn syns Patrik Flygar och Henrik Sandström. Bild: Yle/Malin Valtonen

Grundtanken när det gäller bokningar är att Sjundeåföreningar har förtur. De får alltså välja speltider först.

- Om det bli speltider över erbjuder vi dem till föreningar i grannkommunerna, berättar Flygar.

Nu kommer spelplanen också dagtid att fyllas med folk. Spelplan Bild: Yle/Veronica Montén

Förutom Sjundeåföreningar använder lag från Kyrkslätt och Lojo hallen.

Även om hallen används mycket av handbollslag spelas där också fotboll, futsal och innebandy. Dessutom används hallen för friidrottsträningar, gymnastik och dans.

Flera organisationer har också arrangerat olika evenemang i allaktivitetshallen, bland annat jubileumsfester och utställningar.

Billigare för kommunen

När det kommer till hyror är Sjundeå kommun ett specialfall. Enligt ett avtal har kommunen billigare hyra än hallbolagets andra hyresgäster.

I avtalet mellan kommunen och hallbolaget ingår också att läraren är ansvarig över eleverna. Lärarna ska alltså se till att inget förstörs och att allt städas undan.

Om reglerna inte följs kan läraren till och med få portförbud.

Kommunfullmäktige samlas i hallens övervåning en gång i månaden. Ett rum med två stora fönster. I rummet står flera bord med stolar brevid. Bild: Yle/Malin Valtonen

Förutom att kommunens elever gympar i den nya hallen håller kommunfullmäktige möte i en av salarna i övervåningen en gång i månaden.

Sjundeå är en rätt så liten kommun. Tycker du fortfarande efter ett år att Sjundeå behöver två bollhallar, Susse Ekström?

- Definitivt. Det behövs ju nog flera tider fortfarande. Särskilt på lördagar och söndagar när det är turneringar.

Patrik Flygar poängterar också att allaktivitetshallens takhöjd inte räcker till för exempelvis basket och då är det bra att den gamla bollhallen finns till för basketspelarna.