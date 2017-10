Semesterresan förstörd? Du kan snart få ersättning för förlorad glädje

Den nuvarande lagen om paketresor ersätts med en lag om kombinerade resetjänster 1.1.2018, lagen börjar tillämpas 1.7.2018. Lagförslaget är för närvarande under behandling i riksdagen. Paketresor är kombinationer av minst två tjänster, t.ex. flygbiljett plus hotellrum eller resebiljett plus inträdesbiljett till ett evenemang.

I det nya lagförslaget finns bl.a. följande förändringar:

Som paketresor betraktas också kombinationer av tjänster som kunden själv bokar via ett företags nättjänst.

Resenärer får rätt att avboka en paketresa när som helst utan att ange någon orsak. Researrangören kan uppbära en avbokningsavgift som kan vara större än i nuläget.

Resebyrån måste delta i extra kostnader för övernattning ifall returresan inte kan bli av så som planerat. Det gäller exempelvis om flygtrafiken förhindras av en naturkatastrof.

Researrangören blir skyldig att informera mera ingående om de tjänster den säljer.

Resenären får större rättigheter ifall arrangörens prestation inte motsvarade vad som utlovats. Bland annat blir det möjligt med ersättning för förlorad semesterglädje ifall arrangören har gjort ett betydande fel.