Chelsea och AS Roma möts igen – upprepas målfyrverkeriet?

Bild: AFP7/All Over Press

Eden Hazard skjuter in bollen i AS Romas mål.

Eden Hazard gjorde två mål i lagens första möte i London. Eden Hazard skjuter in bollen i AS Romas mål. Bild: AFP7/All Over Press

I förra Champions League-omgången spelade Chelsea och AS Roma oavgjort 3-3 på Stamford Bridge. Nu möts lagen igen i Rom i Yles TV-match den 31 oktober.

Eden Hazard gjorde två mål i lagens förra mötet den 18 oktober medan David Luiz krutade in hemmalagets tredje mål.

För AS Roma lyckades Aleksandar Kolarov en gång och Edin Dzeko två gånger.

Hoppa över Twitterpostning

Inför matchen i den fjärde gruppspelsomgången toppar Chelsea grupp C på sju poäng före just AS Roma på fem poäng.

Chelsea hade innan krysset i London besegrat Atletico Madrid på bortaplan med 2-1 och Qarabag på hemmaplan med 6-0.

För AS Romas del inleddes gruppspelet med oavgjorda 0-0 hemma mot Atletico innan laget bortaslog Qarabaq med 2-1.

Gruppen har potential att bli ett riktigt getingbo när de tre storklubbarna kämpar om två platser bland de 16 lag som spelar slutspel efter nyår.

Tätt matchprogram för bägge lagen

Innan Chelsea reser till Rom spelar laget ännu en cupmatch mot Everton och en seriematch mot Bournemouth.

För AS Roma handlar det om hemmahäng i två raka matcher på väg mot Champions League-mötet med Chelsea.

På onsdag gästas den eviga staden av Crotone och på lördagskvällen kommer ännu Bologna på besök.

Champions League-matchen den 31 oktober spelas på Stadio Olimpico i Rom och sparkar igång klockan 21.45. Sändningen i Yle TV2 och på Yle Arenan knastrar igång redan klockan 21.15.

Antti Koivukangas refererar matchen på svenska.

Champions League, matchdag fyra

(A) FC Basel - CSKA

(A) Man United - Benfica

(B) PSG - Anderlecht

(B) Celtic - Bayern

(C) Atletico - Qarabag

(C) AS Roma - Chelsea TV

(D) Sporting - Juventus

(D) Olympiakos - FC Barcelona