Finländska Mira Ormala nappar största roll hittills i Norges uppsättning av Fantomen på Operan

Finlandssvenska Mira Ormala spelar den kvinnliga huvudrollen när Norge om ett år sätter upp succéemusikalen Fantomen på Operan för första gången. För Ormala är det en drömroll och "en av de mest intressanta rollerna för kvinnor inom musikal".

- För människor som känner till musikaler är rollen som Christine Daaé absolut en av de mest spännande och finaste rollerna man kan tänka sig. För mig har det varit en drömroll, säger Ormala per telefon från London.

Fantomen på Operan är oftast en storsatsning. Den anses vara en av världens mest kända och populära musikaler genom tiderna. Den baserar sig på Gaston Leroux's roman Le Fantôme de l'Opéra från 1910 och musiken har komponerats av Andrew Lloyd Webber.

Storsatsning blir det också i Norge, där den sätts upp på Folketeateret i Oslo. Teamet är internationellt och bland Ormalas kollegor finns förutom norrmän också svenskar.

Vad gör just den här musikalen så omåttligt populär?

- Lloyd Webber, som jag har jobbat med tidigare i Love Never Dies, hör till dem som skapar ny musik som människor kan identifiera sig med. Men det handlar också om att fantomen är en enstöring som försöker hitta kärlek och vara en del av operahuset, säger Ormala.

Fantomen förälskar sig i Christine, som i början av musikalen är en ung flicka och balettdansös på operan, som nyss har förlorat sin far.

- Via förhållandet till fantomen hittar hon sin sångröst och börjar utforska hurdan hon är som kvinna. Det blir intressant att se utvecklingen och hur hon hittar sig själv, säger Ormala.