Gårdsbacka värst i Helsingfors när det gäller ungdomsvåld: "Förstås är det oroväckande"

Antalet fall av misshandel i Helsingfors där gärningsmannen är minderårig är flest i Gårdsbacka. Det här visar Yle Huvudstadsregionens granskning av ungdomsbrottsligheten stadsdelsvis 2014 till 2016. Förorten Gårdsbacka är alltså värre än centrum där det annars sker flest ungdomsbrott.

Yle Huvudstadsregionen har tidigare berättat att klyftorna mellan unga i olika stadsdelar i Helsingfors har ökat. Nästan 30 procent i åldern 15 till 29 år som bor i Jakobacka, Kvarnbäcken och Mellungsby har fått utkomststöd medan andelen i Västra Baggböle är 3 procent och i Östersundom 1 procent.

När det gäller brott där den misstänkta är under 18 år sticker förutom Helsingfors centrum Östra centrum, Gårdsbacka och Malm ut. Statistiken gäller för åren 2014 till 2016 och uppgifterna kommer från Polisyrkeshögskolan.

Det går inte att rakt av jämföra brottsstatistiken per område med annan statistik per område eftersom polisen delar in staden på ett annat sätt än Helsingfors stad gör.

En koppling mellan områden där det sker många brott som begås av unga och där det finns sociala problem kan ändå slås fast. I distriktet Mellungsby, där Gårdsbacka ligger, hör andelen unga som har fått utkomststöd till de högsta i Helsingfors. I Mellungsby är andelen under 17-åringar som är klienter inom barnskyddet nästhögst i Helsingfors, efter Jakobacka.

Antalet brott där misstänkta är under 18 år, 2014-2016 Stadsdel 2014 2015 2016 Totalt Gloet 253 289 281 823 Östra centrum 273 247 238 758 Kampen 234 134 225 593 Gårdsbacka 198 164 204 566 Malm 165 148 152 465 Mellersta Nordsjö 134 107 88 329 Hertonäs 111 87 98 296 Mellungsby 108 53 104 265 Gamlas 96 96 62 254 Åggelby 134 68 46 248

Koncentreras till köpcenter

Överkommissarie Seppo Kujala vid Helsingforspolisen säger att ungdomsbrottsligheten i Helsingfors koncentreras till de områden där det finns köpcenter.

– I Gloet, Östra centrum och Kampen finns köpcenter där det sker snatterier och liknande, vilket syns i statistiken, säger Kujala.

Snatterier räknas till egendomsbrotten som är den vanligaste brottstypen som ungdomar misstänks för. Också stölder, skadegörelse och rån räknas till egendomsbrotten.

Antalet egendomsbrott där misstänkta är under 18 år, 2014-2016 Stadsdel 2014 2015 2016 Totalt Östra centrum 207 211 186 604 Gloet 154 170 191 515 Kampen 160 83 173 416 Malm 114 100 104 318 Gårdsbacka 109 88 95 292

Ungdomsgäng misshandlar i Gårdsbacka

När det gäller misshandel där misstänkta är under 18 år är Gårdsbacka värst. Både totalt sett mellan 2014 och 2016 och under fjolåret. I fjol var misshandelsfallen med en misstänkt under 18 år fler i Gårdsbacka än i Gloet och Kampen tillsammans.

Överkommissarie Seppo Kujala säger att det finns problem i området.

– Där finns problem som nu utreds tillsammans med andra myndigheter. Ökningen har varit stor när det gäller misshandel som begås av unga. I allmänhet brukar det vara så att en grupp unga förorsakar störningar som syns som en ökning i statistiken, säger Kujala.

Har det under det senaste året funnits ett ungdomsgäng som begått brott i Gårdsbacka, bland annat misshandel?

– Jo, så är det. Gårdsbacka är nu en av tyngdpunkterna för polisen och det här beror på att där har funnits störande beteende. Och när polisen prioriterar området syns det också i statistiken.

Antalet misshandelsfall där misstänkta är under 18 år, 2014-2016 Stadsdel 2014 2015 2016 Totalt Gårdsbacka 22 39 58 119 Gloet 35 44 30 109 Mellersta Nordsjö 11 33 14 58 Åggelby 29 17 6 52 Hertonäs 21 11 18 50

Också antalet gärningsmän har ökat

Enligt Helsingforspolisens uppgifter har antalet minderåriga i Gårdsbacka som misstänks för misshandel ökat mellan 2014 och 2016 och uppgifterna visar att samma gärningsmän misstänks för fler än en misshandel.

När det gäller misshandelsfallen i år där den misstänkta är under 18 år toppar Gårdsbacka tillsammans med Kampen statistiken. Statistiken gäller till och med slutet av september.

För några veckor sedan skedde ett stort slagsmål i Gårdsbackaområdet där omkring 60 personer var inblandade. Fem personer greps direkt efter händelsen men släpptes senare.

Enligt fallets förundersökningsledare var de som greps över 18 år och inte minderåriga. Förundersökningen kring masslagsmålet pågår fortfarande.

Seppo Kujala. Överkommissarie Seppo Kujala vid Helsingforspolisen. Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

Lägger tyngdpunkten på områden där det finns problem

Seppo Kujala säger att polisen inte kan lösa sociala problem men att man har ett samarbete med staden när det gäller trygghetsfrågor.

– Förstås är det oroväckande om brottsstatistiken ser dålig ut för ett område, för att inte tala om brott som begås av unga eftersom polisen satsar på att få bort unga från en brottslig bana. Vi lägger därför tyngdpunkten på de områden där det finns problem och det förebyggande arbetet inom polisen samarbetar med andra myndigheter, speciellt med Helsingfors stad, säger Kujala.

I flera städer i Sverige finns det utsatta områden med sociala problem och hög brottslighet och där polisen stöter på motstånd. Går utvecklingen i Helsingfors i samma riktning?

– I det här skedet finns inget sådant här och om vi får bestämma blir det inte heller verklighet här. Målsättningen är att alla områden är trygga. Om man far till Gårdsbacka är där ganska lugnt, säger Kujala.