Matkännare prisar satsningen på forskningsrestaurang

Nu är det klart att det ska öppnas en enorm forskningsrestaurang i Åbo. På restaurangen kommer bedrivas akademisk forskning och företag får möjlighet att testa sina produkter.

Kunderna får veta näringsinnehållet i sin lunch. I restaurangen mäts också hur ljus, färger, dofter och ljud påverkar upplevelsen.

Patricia Wiklund på konsultbolaget Invenire som jobbar med internationell marknadsföring av livsmedel, anser att det är en intressant nyhet att det forskas i en verklig miljö i stället för i laboratorium. Hon är ändå fundersam över hur matupplevelsen kan beaktas i forskningsrestaurangen.

– Det låter ganska högteknologiskt och avancerat med appar, moduler och processer. Jag tycker det skulle vara intressant att få med den mera humanistiska biten och sätta värde på att hur matupplevelsen är ur den vanliga konsumentens ögon och hur den förändras, det hoppas man får med.

Matupplevelsen är en av de få ska vi säga analoga upplevelser som vi har kvar i vår digitaliserade värld och på något sätt skulle man nästan vilja spara den från allt det digitala, säger Wiklund.

Hon säger att matupplevelser och njutning nog går att mäta, men att allting är subjektivt och att det är individens upplevelser som är enheten.

Wiklund driver konsultbolaget Invenire som jobbar med livsmedel internationellt. Främst med strategi, marknadsföring, kommunikation och kommersialisering av livsmedel. Hon driver också en restaurang i Halikko. Hon har bakgrund i Åbo handelshögskola där hon forskat kring kommersialisering av funktionella livsmedel.

Enligt Wiklund har Finland varit intressant under de senaste 20 åren inom matforsning. Tidigare fanns mycket forskning kring funktionella livsmedel och välmående, men livsmedelsforskningen har minskat under senare år. Hon säger att Finland gjort en djupdykning på området jämfört med internationell forskning under senare år. Därför är det positivt och roligt att Åbo som vanligt går i bräschen i de här frågorna.

– På det sättet fint at det görs en så här stor satsning och att den görs på en restaurang eftersom vi numera får en stor del av vår mat på just restauranger.