Tränaren imponerad av Northug: ”Så motiverad att det nästan svallar över”

Fjolåret blev ett stort misslyckande. Nu gör Petter Northug en rekordlång höghöjdssatsning för att vara redo när världscupen startar i Ruka. ”Ska man säkra en plats i OS måste man prestera direkt”, säger den norska stjärnan.

32 dagar i följd. Så länge har Petter Northug planerat att träna på hög höjd inför säsongen. Det blir hans längsta träningsperiod på hög höjd.

I fjol gick Northug över gränsen med sin höghöjdsträning. Formen vacklade hela vägen in till VM i Lahtis – och väl där blev det inga medaljer på de två distanserna som han åkte.

Nu försöker han att undvika den missen – inför en väldigt viktig säsong. Northug har mycket att bevisa för att ens ta en plats i den norska OS-truppen.

– För oss i den norska truppen är det väldigt viktigt att visa form tidigt, före jul. Ska man säkra en plats i OS måste man prestera. Gör man inte det är det ”bye bye”, säger han i en intervju med Aftonbladet.

Aftonbladet: Känns det som en ödessäsong för dig?

– Ja, men det triggar mig också. Jag måste vara skärpt och fokuserad – och jag är bäst under press.